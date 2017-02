Salissage du maire de Laval: la fraternité des policiers réagit

Accusé par le maire de Laval, Marc Demers, d'être derrière un tract qui salit la réputation de l'administration, la Fraternité des policiers a vivement répliqué jeudi en déplorant les agissements et le manque de jugement du premier magistrat.

Plus tôt, le maire a accusé les policiers d'être derrière une campagne de salissage qui tisse des liens entre une activité de financement et la mafia italienne.

Notre Bureau d'enquête a mis la main sur un tract à cet effet qui circule ces jours-ci dans les postes de police lavallois, selon nos informations.

Le document fait état d'une activité de financement du parti politique de M. Demers tenue en novembre dernier au restaurant La Vita.

Toujours dans le document, il est écrit que l'un des employés du restaurant (aujourd'hui ex-employé) se trouve à être Desiderio Pompa, un personnage important de la mafia montréalaise.

Les auteurs du tract s'interrogent sur la présence du maire et des membres de son parti dans ce restaurant, l'automne dernier.

Dans les faits, M. Pompa a été condamné à trois ans de pénitencier. Il avait été arrêté en possession d'une arme chargée. Desiderio Pompa a nié être membre de la mafia. Or, la police, elle, le considérait comme un soldat du clan Rizutto.

«Je pense qu’avec tout ce qu’on a connu comme séquelles au niveau des campagnes de financement des partis politiques, je crois que le maire Demers qui se plaît à nous dire qu'il a été policier aurait dû être plus prudent. Il a été déjà policier, mais ça n'a pas paru. Je suis déçu de voir qu'il met ça sur le dos des moyens de pression. Il faut savoir que ce n'est pas la faute des moyens de pression si ça va mal au service de police. Récemment, dans les médias, on a parlé des vestes pare-balles dont les panneaux balistiques sont expirés, le manque d’autopatrouilles et des dossiers d’enquête fermés par manque de personnel», a déclaré André Potvin président de la Fraternité.

En réaction, le maire Demers ne s'est pas gêné pour accuser les policiers d'être derrière ce document.

«C’est un montage, c’est un montage de différents documents, a-t-il déclaré. Je suis sûr que ça vient d’une source qui désire garder l’anonymat. Alors ça fait partie d’une campagne de salissage faite par des policiers qui sont en moyen de pression et qui, en passant, sont parmi les mieux payés, les mieux rémunérés au Québec. Alors, ça n’a pas lieu d’être. On ne ternit pas la réputation des gens là-dessus. Je peux vous dire, ma relation avec les gens de la mafia, c’est quand je les ai arrêtés pour les faire comparaître. Ça se limite à ça. La personne qui a parlé là-dedans, je ne l’ai jamais vue de ma vie.»

Si le maire condamne les auteurs du tract, le restaurateur Gaetano Dell'Orefice, lui, les accuse de diffamation. «Je n’ai aucun lien avec ça», lâche-t-il.

M. Dell'Orefice dit avoir embauché Desiderio Pompa comme aide-cuisinier, il y a quelques mois. Or, l'embauche a été de courte durée.