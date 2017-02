Un chèque de paye de 775 000 $ par spectacle

La chanteuse britannique Adèle aurait engrangé pas moins de 775 000 $ chaque soir pendant sa tournée, dans 107 pays, entre l’Europe et les Etats-Unis de février à décembre 2016.

Sa société, Remedy Touring a fait son bilan comptable et comme le rapporte The Sun. Entre octobre 2015 et avril 2016, elle déclare des profits de 11,5 millions de livres, soit 18,7 millions $. « Étant donné que c'était la première tournée mondiale d'Adèle, ses gains sont vraiment incroyables, a expliqué une source au journal britannique. Si vous décomposez, alors elle faisait plus d'un demi-million de livres chaque soir. Les derniers comptes vont juste jusqu'à avril, alors qu’elle avait seulement commencé sa tournée depuis quelques mois, ce qui rend le tout d'autant plus étonnant. »

Comme le précise l'informateur, les dates de concerts qui ont suivi se sont tellement bien vendues, qu'il n'y a aucun doute quant aux chiffres portant sur le reste du voyage : ils sont du même ordre de grandeur.

Avec ce succès, Adèle entre dans le Panthéon des stars de la musique les plus riches du monde qui compte déjà U2, Madonna et les Rolling Stones. En tête du podium, on trouve le groupe de Bono, qui détient le trophée de la tournée ayant rapporté le plus. Le 360 Degrees Tour a fait 591 millions de livres, soit 1,348 milliard $. Chaque membre du groupe a fait 1,3 million de livres par soir, soit 2 million $.

Madonna est celle qui assure le plus en solo. Son Sticky & Sweet Tour en 2008 lui a rapporté 3,8 millions de livres chaque soir, soit 6,2 millions $.

Du côté d’Adele, la tournée n’est pas encore tout à fait terminée. La chanteuse a prévu 11 dates en Australie à partir du 28 février prochain. Elle se produira également pour quatre dates cet été au Wembley Stadium de Londres.