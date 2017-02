Un homme s’est enlevé la vie dans un bâtiment municipal à Québec

À Québec, un homme de 58 ans s'est enlevé la vie sur son lieu de travail. Il a posé son geste dans un bâtiment municipal samedi dernier.

Il travaillait dans un garage municipal au département des agents de stationnement. La Ville de Québec fait affaire avec un sous-traitant pour ce service : l’entreprise G4S.Un des responsables de la compagnie s’est dit atterré par la triste nouvelle.

Une employée de la Ville de Québec aurait été placée en congé de maladie après ce qui est arrivé. Des spécialistes ont d’ailleurs été dépêchés sur place pour offrir du soutien aux autres employés.

Le Syndicat des fonctionnaires de la Ville de Québec suivra le dossier de près. «C’est certain que ce secteur d’activité reçoit beaucoup de pression. Est-ce que c’est dû à ça? On ne sait pas. Il y aura une enquête du coroner et si on nous le demande, on va participer», explique Jean Gagnon, Président du syndicat.