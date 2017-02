Une cinquantaine d’ambulanciers du Centre-du-Québec en grève

Les 58 ambulanciers de Manseau, Plessisville, Saint-Paulin et Saint-Alexis-des-Monts, dans le Centre-du-Québec, sont officiellement en grève depuis ce jeudi.

«Les conditions de travail sont difficiles. Je suis obligé de travailler pour quatre compagnies différentes pour arriver à avoir un salaire décent. L'autre cheval de bataille, c'est les horaires de faction», fait savoir un gréviste, Philippe Tessier.

Les ambulanciers demandent à ce qu'un duo soit présent en tout temps à la caserne. Actuellement en soirée, une équipe d’ambulanciers est sur appels et doit couvrir seule un territoire de 1200 kilomètres carrés.

«Ils partent de la maison. Il y a donc un délai de 10 à 15 minutes le temps de récupérer l'ambulance et partir. Ça peut occasionner un délai de presque 20 minutes pour intervenir auprès d'une personne en arrêt cardiaque», fait savoir Lorraine Dugars de la CSN.

«À partir de 16h, jusqu'au lendemain matin huit heures, on a un seul véhicule en horaire de faction pour couvrir l'équivalent de Montréal, Québec et Gatineau réunies», ajoute le président du syndicat, Michel Beaumier.

Les ambulanciers ont tenu à rassurer la population en distribuant des tracts publicitaires où ils précisent que le service ne serait pas interrompu.

«On porte les pantalons de camouflage et on fait du bruit. Mais on ne veut vraiment pas couper les services à la population», précise Philippe Tessier.

Les agents ne rempliront toutefois plus les formulaires de facturation.

«L'employeur devra se débrouiller pour retrouver les informations pour la facturation. La seule chose qu'ils auront souvent, c'est le numéro de dossier d'hôpital. Ils vont devoir faire des téléphones pour obtenir les informations dont ils ont besoin. Mais ce sont souvent des infos confidentielles et difficiles d'accès», indique Michel Beaumier.