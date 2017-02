Un Pistolois à l'origine d'une invention qui pourrait faciliter la vie des aînés

Un homme de Trois-Pistoles met actuellement au point une invention qui pourrait bien améliorer la qualité de vie des aînés. Le Lève-chaise MB est un appareil qui aide les utilisateurs à se lever plus facilement.

C’est en voulant donner une certaine autonomie à sa mère atteinte de dystrophie musculaire que Rino Ouellet a pensé au Lève-chaise MB.

«J'ai pensé que si je suis capable de faire quelque chose qui lève à l'avant, qui lève en arrière et qui va chercher de la hauteur, elle sera capable de se lever toute seule. Le nom du lève-chaise, c'est MB. Parce que je l'ai fait pour elle alors c'est son prénom et son nom de famille», raconte Rino Ouellet.

C’est grâce à un mécanisme ingénieux breveté que le lève-chaise trouve tout son sens. L’ergothérapeute Marie-Pier Pelletier a d’ailleurs participé à la vidéo promotionnelle du lève-chaise, n’ayant que de bons mots pour l’invention. «Je me suis dit que c'est quelque chose d'intéressant parce que chez cette clientèle-là, ça pourrait leur permettre de pouvoir se lever par eux-mêmes ou juste avec une assistance légère», dit-elle dans la vidéo promotionnelle.

Bien que Rino Ouellet pensait à la qualité de vies des aînés ou des gens en surpoids en mettant au point ce prototype, il sait que d’autres personnes pourraient en bénéficier. «Les aidants naturels. Ils peuvent faire une surveillance pendant que la personne se lève sans forcer. Tout en gardant les personnes le plus longtemps possible en résidence. Je pense que j'ai une partie de la solution», affirme Rino Ouellet.



Il est trop tôt pour dire quel sera le coût de production. Rino Ouellet est d’ailleurs à la recherche de partenaires dans le but de commercialiser le produit.