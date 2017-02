Une supplémentaire pour Chris de Burgh à la Place des Arts

Chris de Burgh a choisi d’offrir un deuxième spectacle à Montréal cet automne. Le chanteur britannico-irlandais s’installera donc à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts les 27 et 28 septembre.

Celui à qui on doit notamment la populaire pièce de 1986 «The Lady In Red» a ajouté une soirée de plus à la portion canadienne de sa tournée «A Better World» qui sert à présenter les chansons de son plus récent album du même titre.

Dès vendredi à 10 heures, il sera possible de se procurer des billets en ligne (placedesarts.com) pour le deuxième rendez-vous proposé par Chris de Burgh dans la métropole.

Cet autre concert porte le total à 18 prestations en sol canadien, dont une au Grand Théâtre de Québec le 30 septembre. Les premiers fans au pays à revoir l’artiste de 68 ans seront ceux de Saint-Jean de Terre-Neuve, le 16 septembre. Le dernier arrêt sera pour les gens de Calgary, le 18 octobre.