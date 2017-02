Ventes et profits en hausse chez Canadian Tire

La Société Canadian Tire, qui chapeaute la chaîne de magasins à rayon du même nom, la chaîne Mark’s et la chaine FGL Sports, a annoncé jeudi de bons résultats financiers pour son année 2016.

Sans tenir compte de la division pétrolière de la Société, les ventes dans les différents magasins ont augmenté de 5,9 % au cours de la dernière année, par rapport à 2015.

De son côté, le bénéfice net par action a atteint 9,22$ pour l’exercice annuel terminé le 31 décembre dernier, en hausse de 7,1% vis-à-vis de 2015.

La Société Canadien Tire a conclu son année avec un bénéfice net de 747,5 millions $, en hausse par rapport aux 735,9 millions $ engrangés par l’entreprise en 2015.

«Je suis très satisfait de nos résultats, car ils démontrent la solidité de notre société et notre capacité unique à fournir à nos clients les articles dont ils ont besoin pour la vie au Canada. Cette solidité, combinée à notre expertise et à la force de nos marques, est le fondement de notre croissance future», a déclaré Stephen Wetmore, président et chef de la direction de la Société Canadian Tire, par la voie d’un communiqué.