Bientôt un jeu d'évasion à Rimouski

Les Jeux d'évasion sont une nouvelle tendance mondiale. Ce sera bientôt possible de vivre l'expérience à Rimouski.

«Un jeu d’évasion, c’est 4 à 6 personnes dans une pièce thématique. On enferme les gens dans cette pièce-là pendant 45 à 60 minutes. Les gens ont ce temps-là pour sortir en résolvant une série d’énigmes. C’est fait pour stimuler tous les sens, pour vivre des émotions fortes, pour construire l’esprit d’équipe, et parfois même tester l’esprit d’équipe au sein de son groupe d’amis ou ses collègues de travail», explique l’un des propriétaires, Guillaume Bouchard.

«On ne vend pas un jeu pour de 4 à 6 personnes : ce sont les gens qui viennent jouer chez nous», précise son collègue Dominic Marcotte.

Les premiers visiteurs sont attendus au printemps au 5 sur Saint-Germain pour vivre l’aventure. Quand ils ont commencé leur projet, l’équipe ne pensait pas tomber sur un diamant brut comme celui du sous-sol du bâtiment H.G. Lepage. «Au début, on cherchait plutôt un espace de coworking. On est descendus au sous-sol et on s’est dit que c’était ici qu’on devait faire ça ! Tu descends au sous-sol et tu te crois dans un autre monde», affirment messieurs Bouchard et Marcotte.

La jeune entreprise mène actuellement une campagne de sociofinancement sur la plateforme La Ruche, pour financer son projet. «Ça va bien, on est presque à 60% de notre objectif. Il reste encore un 40% à aller chercher. C’est sûr qu’on fait aussi des démarches pour des bourses, des prêts et des subventions. On commence la mise en marché, notre site web est en ligne. Les gens peuvent déjà réserver, en se rendant sur le www.lasociete.site ou par le Facebook La Société – Jeux d’évasion», conclut Guillaume Bouchard.