C'est un garçon et une fille!

La mère de George Clooney a dévoilé que son fils et Amal Clooney attendent un garçon et une fille. Il y a quelques jours, on apprenait que l’avocate était enceinte de jumeaux.

Bien que le couple n’ait pas encore commenté l’heureux événement, Nina Clooney a déclaré qu’il s’agissait de «l’un de chaque». «Oui, un garçon et une fille, a-t-elle confié à Vogue. C’est ce qu’on m’a dit. C’est merveilleux ! Mon mari et moi sommes ravis.»

Amal Clooney devrait accoucher en juin et des témoins proches de George Clooney ont déjà déclaré que ce dernier appréhendait un peu son futur proche.

«George est ravi, mais est un peu angoissé, a confié une source à People. Il est ravi d’avoir des enfants, mais il est un peu tendu, comme le sont tous les futurs parents.» Ça n’empêche pas sa maman de penser que son fils fera un «super» papa. «Nous somme très heureux pour George et Amal, et je n’imagine pas meilleurs parents que ces deux-là, a-t-elle déclaré à Us Weekly. Je pense qu’il sera super, et je pense qu’elle sera une super maman.»

Elle n’est pas la seule à se réjouir pour le comédien, puisque Matt Damon est lui aussi « ravi » pour son ami. «Je suis ravi pour lui, a-t-il confié à Entertainment Tonight. Elle est géniale. Il a tiré le gros lot. A tous les niveaux. C’est une femme remarquable. Ils vont être géniaux. Ils vont être de super parents. Leurs enfants vont avoir beaucoup de chance.» Malgré les encouragement, Matt Damon s'est déjà inquiété pour l’avenir de son ami, qui va se retrouver avec deux enfants d’un coup sur les bras. «Il m’a dit, ”Ben tu en as eu 4”, a-t-il raconté hier sur le plateau d’Ellen DeGeneres. Et je lui ai dit, ”Ouais, mais pas d’un coup”. On les a eus l’un après l’autre. Je ne sais pas comment on fait avec des jumeaux. Des nuits sans sommeil... et deux enfants ? Y a pas moyen. Mais on verra.»

Quoi qu’il en soit, si George Clooney et sa femme n’ont pas l’air de trop se manifester depuis l’annonce de la grossesse, ils peuvent dormir tranquilles: les autres s’en chargent très bien pour eux !