Des bénévoles de la Fondation Cédrika Provencher sous le choc

Comme plusieurs autres bénévoles de la Fondation Cédrika Provencher, Claire Lefebvre est ébranlée par l'arrestation de Claude Richard, qui est accusé d’avoir possédé, distribué et rendu accessible de la pornographie juvénile.

L’homme de 66 ans de Shawinigan, qui a été arrêté mercredi, avait travaillé au sein de la Fondation Cédrika Provencher entre mars 2015 et avril 2016. Il avait été engagé à titre de sous-traitant pour la recherche de financement et pour le développement d'un projet. Il était aussi bénévole occasionnel.

«C'est comme un loup dans une bergerie. Tu as accès aux enfants et tu as une belle couverture pour te protéger. Personne n'aurait pu s'en douter», a lancé Mme Lefebvre.

Même chose pour son amie Chantale Béland, qui a croisé l'homme seulement une fois.

«J'étais dans tous mes états», a-t-elle dit.

Dans la rue, les réactions sont vives et les gens, tout comme les bénévoles, espèrent que cette nouvelle ne viendra pas entacher la réputation de la Fondation Cédrika Provencher.

Claude Richard sera de retour en cour le 24 février prochain.