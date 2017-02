Des chirurgies en réalité virtuelle

Pour rester à la fine pointe de la science, les médecins et les infirmières doivent constamment recevoir de la formation. Les technologies, tout comme les salles de cours, se transforment.

CAE Santé, à Montréal, vient d'inventer un système unique au monde qui permet de simuler à la perfection une intervention au niveau du cœur.

Grâce à leurs lunettes, les étudiants peuvent voir des hologrammes, permettant d'élever, d'agrandir, de pénétrer en réalité virtuelle dans un cœur qui bat.

«Vous voyez toute l'anatomie vasculaire, les gros vaisseaux à l'intérieur de l'abdomen, et vous voyez, en poussant, dans l'hologramme, vous voyez le cathéter monter jusqu'au niveau cardiaque», explique Dr Robert Amyot, président de CAE Santé.

Auparavant, les étudiants en médecine et les infirmières devaient se pratiquer autrement, notamment sur des patients ou des animaux.

CAE a aussi amélioré un mannequin qui sert à étudier des échographies. Là encore, des hologrammes sont utilisés pour mieux comprendre ce qui se passe dans toutes sortes de situations qui peuvent devenir urgentes.

Plus de 10 500 mannequins de CAE Santé sont actuellement en utilisation dans 80 pays. Depuis 8 ans, CAE a aussi créé des simulateurs pour les accouchements et la traumatologie.

Ces mannequins coûtent entre 50 000 et 200 000 dollars selon l'équipement souhaité et sont utilisés principalement par des fabricants d'équipements médicaux et dans les universités, comme au Centre de recherche du CHUM.

«De pratiquer sur un mannequin, ça nous donne beaucoup plus d'assurance quand on arrive en clinique et qu'on revoit la même situation ou une situation qui est similaire», soutient Dre Marie-Rose Paradis, résidente en médecine d’urgence au CHUM.

«Toutes les semaines, on forme les résidents, on forme les infirmières-praticiennes à être plus efficaces dans leurs soins, dans les processus de soins, dans un environnement qui est sécuritaire, parce qu'on peut ici commettre des erreurs, ce qu'on ne peut pas se permettre dans la réalité», ajoute Nathalie Nadon, infirmière praticienne spécialisée en cardiologie.

D'autres simulateurs encore plus perfectionnés sont en développement.