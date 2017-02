Deux coaccusés de Gilles Vaillancourt échappent à la justice

Deux des coaccusés de l’ex-maire Gilles Vaillancourt, arrêtés dans le cadre du projet Honorer en 2013, échappent à la justice alors que la cour a ordonné un arrêt des procédures pour délais déraisonnables.

Le juge James L. Brunton, de la Cour supérieure, a ainsi accueilli la demande de Jean Bertrand et Robert Talbot qui demandait l’arrêt des procédures contre eux en citant l’arrêt Jordan de la Cour suprême. Bertrand et Talbot, tous deux avocats, échappent ainsi la justice.

Dans sa décision, le juge Brunton explique que le dossier des deux hommes «n’aurait pas dû être inclus avec les autres coaccusés» et «qu’un procès dans leur cas devrait être une question de semaines et non de mois».

La Couronne prétendait que, Jean Bertrand, agent officiel du Pro des Lavallois, aurait déposé des gains illicites dans les coffres du parti du maire Vaillancourt. L’homme avait d’ailleurs témoigné lors des audiences de la commission Charbonneau. Pour sa part, Robert Talbot, proche de la famille Vaillancourt, aurait pris possession de gains illicites totalisant 400 000$ qui aurait notamment servi à l’achat d’un bateau.

Au total, 13 accusés avaient présenté une requête en arrêt des procédures, mais seulement deux ont réussi à convaincre le tribunal.

Gilles Vaillancourt a quant à lui plaidé coupable l’automne dernier à des accusations de fraude, abus de confiance et complot. L’ancien maire de Laval a été condamné, le 15 décembre, à six ans d’emprisonnement.