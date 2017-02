Il y a 10 ans, Britney Spears se rasait les cheveux

Le 16 février 2007, Britney Spears était photographiée en train de raser ses longues boucles brunes après que la propriétaire du salon, Esther Tognozzi, ait refusé de lui tondre les cheveux.

À la suite de cela, la chanteuse s’était rendue à un salon de tatouage pour se faire deux nouveaux tatouages. Et quelques jours plus tard, elle avait été photographiée en train de s’attaquer à la voiture d’un paparazzi avec un parapluie. Son comportement choquant s’était produit au milieu de sa bataille avec son ex-mari Kevin Federline pour la garde de leurs fils, Sean et Jayden, et l’année d’après, la danseuse avait finalement obtenu la garde exclusive de ses deux garçons.

Dix ans plus tard, après divers traitements psychiatriques et l’aide de son père, Jamie Spears, la chanteuse se sent bien et a souligné sa transformation à l’aide d’une série de publications enjouées sur Instagram.

À côté d’une photo d’un verset de la Bible disant: «Ceux qui sèment dans les larmes récolteront des cris de joie», la star de la pop a écrit: «J’aime ce verset que tout le monde devrait garder en tête. »

Britney Spears a également mis en ligne une vieille photo d’elle en train de tenir son fils Jayden et inscrit en commentaire: «J’ai trouvé ça aujourd’hui et ça m’a fait réaliser que je suis une maman très chanceuse et heureuse». Les fans ont aussi montré leur soutien à la chanteuse, à l’image de l’un d’entre eux qui lui a conseillé de «rester forte» car elle est «une idole et une force pour beaucoup», tandis qu’un utilisateur d’Instagram a écrit que son amour en tant que mère est une «belle» chose.

Il n’y a pas que la santé de Britney Spears qui s’est améliorée au fil des années, cette dernière a aussi fait un retour réussi dans la musique, notamment avec la sortie de son neuvième album Glory, en 2016. La chanteuse cartonne par ailleurs actuellement dans le cadre de sa résidence de Las Vegas, Britney : Piece of Me, au Axis du Planet Hollywood Resort & Casino.