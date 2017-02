«La femme comme champ de bataille»: le corps territorial

Destins croisés de deux femmes que tout oppose, mais que tout réunit. La pièce «La femme comme champ de bataille» explore l’utilisation tragique du viol comme arme de guerre, du corps de la femme comme territoire à conquérir et à ravager.

Si Dora a survécu au conflit de Bosnie-Herzégovine, son corps a été saccagé par les viols systémiques perpétrés par les soldats serbes. Face à elle, Kate, une psychologue américaine de Boston, tente de panser ces blessures béantes.

Plus que de simples rôles, les personnages de Dora et Kate habitent viscéralement les comédiennes Nora Guerch et Marie-Ève de Courcy. «On ne peut pas s’en sortir indemne. C’est une pièce qui nous lacère», souligne Marie-Ève de Courcy, qui interprète Kate. «Je suppliais la vie de me donner un projet significatif. Cette pièce a été la réponse, et on expérimente le bonheur d’être dirigées par quelqu’un qui nous traite avec amour, confiance, et nous entoure d’un cocon sécuritaire», renchérit Nora Guerch, qui se glisse dans la peau de Dora.

Ce metteur en scène, c’est l’Iranien Naeim Jebelli, qui doit relever le délicat défi d’aborder la pièce de Matéi Visniec. «C’est un thème qui sera d’actualité tant qu’il y aura de la guerre dans le monde, car ces viols se déroulent encore de manière systématique. En Bosnie, c’était une manière pour les soldats de détruire les familles, mais aussi une génération, et une nation entière», explique-t-il.

Féminité et humanité

Naeim Jebelli s’est entouré d’une équipe majoritairement féminine afin de monter cette œuvre théâtrale. «Je ne pouvais ajouter ma propre féminité autrement qu’en m’entourant de femmes. Les membres de l’équipe comprennent la pièce, peuvent y apporter leurs émotions afin de la rendre plus vivante, plus touchante et plus concrète», affirme-t-il.

Car tel est l’objectif des trois artistes : montrer cette réalité de manière brutale, sans compromis. «Idéalement, la majorité de l’audience devrait à mon avis se composer d’hommes. Ce sont eux qui doivent voir et expérimenter cette horreur, afin de comprendre ce qui arrive aux femmes», martèle le metteur en scène.

Il est effectivement facile d’oublier la tragédie que vivent les femmes prises au piège dans les conflits armés de la planète, victimes oubliées dont les violeurs ne sont pratiquement jamais accusés. «Nous sommes loin du sang, loin de ces femmes qui sont sauvagement détruites. Le conflit bosniaque est si récent, que 20 ans plus tard, ces femmes doivent encore côtoyer leurs agresseurs! C’est horriblement ironique et il faut se le rappeler», rajoute Nora Guerch.

Effacer les frontières

En usant de vidéo et d’animations, Naeim Jebelli a voulu faire disparaître ces territoires distincts, soulignant au passage que ces drames sont ceux de l’humanité entière. «On pense que les deux personnages évoluent dans des mondes hermétiques, mais lentement, un corps contamine l’autre et on comprend que ça peut représenter toutes les femmes. Nous sommes toutes Dora, nous sommes toutes Kate, et comme les femmes représentent 50% de la population mondiale, cela nous affecte tous», illustre Marie-Ève de Courcy.

En présentant cette pièce ici, Naeim Jebelli souhaite ardemment apporter une pierre d’importance à l’édifice de la sensibilisation. «Je crois beaucoup à l’effet papillon. Si on peut émouvoir une personne, elle peut ensuite aller toucher d’autres gens, et créer un mouvement plus grand. Si on se comprend mieux, peut-être qu’on pourra éviter que le pire se reproduise», espère-t-il.

La pièce «La femme comme champ de bataille» de Matéi Visniec sera présentée au Montréal Arts Interculturels (MAI) du 22 au 26 février en français avec sous-titres anglais, et du 1er au 5 mars en farsi.