L’adorable réaction d’un bébé qui voit sa maman pour la première fois

La réaction touchante d’un bébé danois qui voit clairement le visage de sa mère pour la première fois après avoir reçu de nouvelles lunettes fait fondre le cœur de milliers d’internautes.

Dans une vidéo mise en ligne par les parents sur Instagram lundi, on peut voir le bambin assis dans sa poussette.

Après quelques secondes, sa mère dépose les lunettes de force +7.0 sur son nez et commence à lui parler doucement. Instantanément, le visage du poupon s’allume et il se met à sourire et à rigoler.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM











«Aujourd’hui est un grand jour a écrit la Christine Rosenhøj dans la description accompagnant la vidéo. Emil a reçu ses lunettes. Le voyage a été long et notre petit bébé a dû affronter beaucoup d’épreuves avant de s’asseoir ici en souriant avec ses petites lunettes, mais elles sont maintenant arrivées.»

La vidéo a rapidement gagné en popularité et elle a été visionnée plus de 18 000 fois. Plusieurs médias à travers le monde ont également relayé la séquence touchante.