Le domaine de l’Éden infesté par les rats

Le secteur de l’Éden, situé à Saint-Lin–Laurentides, dans Lanaudière, est loin d’être le paradis pour bien des locataires, aux prises avec une grave infestation de rats, et ce depuis plusieurs mois.

Trois personnes qui louent des maisons dans ce secteur ont voulu dénoncer la situation devant la caméra de TVA Nouvelles.

Valérie Therrien s’est rendu compte qu’il y avait plusieurs rats dans la maison qu’elle loue, il y a environ deux mois. «J’ai entendu du bruit dans la nourriture pour mes chiens. Quand je suis allée voir, j’ai vu le rat assis dans le sac».

La locataire a ensuite trouvé des traces de leur présence un peu partout dans sa résidence, notamment près du bain-tourbillon. La femme a installé des pièges pour attraper la vermine, et a réussi.

Une nuit, elle a entendu le piège claquer. «Le rat s’est probablement pris une patte dans le piège, je l’ai entendu se débattre pendant trois ou quatre jours», a-t-elle raconté en entrevue.

Son cas est loin d’être unique.

Monique Laporte, également locataire, est aux prises avec le fléau depuis des mois. Elle a fait des plaintes à la ville, mais on lui dit qu’elle a inventé le scénario de toutes pièces.

«On a fait beaucoup de démarches à partir du 20 juillet dernier. On a constaté une grosse présence de rats dans une des résidences qui a passé au feu par la suite. On a sensibilisé la Ville, la Santé publique. La Ville nous a dit qu’elle ne peut pas prouver que les rats venaient de cette maison-là. On est allé voir le propriétaire qui nie la présence des rats. En fait, nous les locataires on a tous le même problème, les propriétaires nient la présence de rats».

Pour Valérie Therrien, le problème est grave et doit être traité urgemment. «Ce n’est pas seulement d’avoir le dédain pour la chose, c’est un problème sérieux. C’est extrêmement dangereux pour notre santé, et la sécurité de tous les citoyens, car ça se propage à une vitesse folle».

Un locataire a même fait congeler «les preuves», les rats, afin qu’on puisse afin le prendre au sérieux.

