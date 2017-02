Le gros lot de 60 M$ remporté au Saguenay fait rêver

Le lot historique de 60 millions de dollars remporté la semaine dernière au Lotto Max par un couple du secteur de Canton-Tremblay, à Chicoutimi, a fait rêver de nombreux Saguenéens.



Les ventes de billets de loterie ont grimpé dans les commerces et gagneraient aussi en popularité auprès des jeunes.



Au dépanneur Chez François, où le billet gagnant a été acheté, pratiquement toutes les transactions se concluent par l'achat ou la validation de billets de loterie.



Loto-Québec a prévu visiter le commerce chanceux jeudi prochain pour remettre un chèque de 600 000 dollars à son propriétaire.



«J'en ai vendu deux fois plus cette semaine environ et je remarque que des jeunes en achètent davantage», a indiqué le commis du dépanneur Super Sagamie Vanier situé à Chicoutimi-Nord, William Tremblay.



Un client de l'endroit a d'ailleurs appris que de porter le même nom qu'un gagnant du gros lot n'est pas souhaité.



Celui qui se nomme aussi Carl Villeneuve, qui réside à Chicoutimi-Nord et qui a lui aussi trois enfants, a confié à TVA Nouvelles avoir vécu l'enfer en début de semaine alors que les gens pensaient faussement qu'il était le gagnant.



Il a reçu des dizaines de demandes d'amis sur son profil Facebook de personnes inconnues, mais aussi de nombreux messages de comptables, agents immobiliers et planificateurs financiers.



Il a refusé d'accorder une entrevue à la caméra pour éviter d'alimenter davantage la confusion.