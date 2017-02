Le tourisme sportif profite des joies de l’hiver

Si l'hiver semble interminable pour les entrepreneurs en déneigement; c'est tout le contraire pour ceux qui profitent du tourisme sportif. C'est de l'or blanc qui tombe du ciel tempête après tempête.

En Mauricie, plusieurs entreprises connaissent leur meilleure saison depuis fort longtemps.

«C’est notre quatrième année à Sainte-Thècle et on a jamais connu d’aussi bonne année», explique Anne-Marie Charest de chez Manitou Musher.

De nombreux touristes européens s’y rendent pour découvrir les sports typiquement québécois.

Les conditions sont excellentes. Les bordées de neige sont fréquentes et ça facilite le travail des chiens.

«Plus la neige se renouvèle, moins elle est tapée... C'est beaucoup plus confortable pour les articulations et les pattes des chiens; même si on met de la crème et des bottes quand ils sortent en traineau à chien. »

Cette neige abondante est aussi une bénédiction pour les centres de glisse. C'est d'autant plus vrai ici à la station Val-Mauricie où la ville de Shawinigan a interdit l'enneigement artificiel.

«On ne peut plus utiliser le canon à neige, parce qu'on ne peut pas se brancher et utiliser l'eau potable de la ville... mais on a été chanceux, car à la mi-janvier on a eu suffisamment de neige pour lancer notre saison», explique la directrice-générale Marie-Louise Tardif.

Et depuis, l'achalandage est constant. Tellement, qu'on manque d'équipement de ski au centre de location. On prévoit en acheter de nouveau en prévision de la fin de semaine et de la semaine de relâche.