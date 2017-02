Nouveaux travaux au Colisée de Rimouski

Au cours des trois prochaines années, la Ville de Rimouski investira plus de deux millions $ dans la rénovation du Colisée, l'infrastructure sportive la plus utilisée de la municipalité.

Le Colisée de Rimouski permet les activités de l'Océanic de Rimouski, du hockey mineur, du hockey adulte, du patinage artistique et du patinage de vitesse, et ce, sept jours sur sept, 18 heures par jour.

L'action est suspendue seulement deux mois par année dans l’amphithéâtre, le temps de faire des travaux d'entretien réguliers ou des travaux majeurs comme ce sera le cas cet été, en 2018 et en 2019.

Cette année, à compter du mois de mai, Rimouski rénovera le restaurant du Colisée. Les cuisines seront refaites et les menus seront améliorés.

L'an prochain, c'est le système de refroidissement qui sera changé afin d'offrir une meilleure qualité de glace.

Enfin, en 2019, c'est l'enveloppe extérieure du Colisée qui sera refaite, à l’exception de la façade qui date de 2009, moment où Rimouski a reçu le tournoi de la Coupe Memorial. Uniquement pour ces travaux, Rimouski prévoit investir 1,4 million $.

«En 2019, avec l’enveloppe extérieure, on va avoir vraiment fait le tour. Pour le reste, ce sera de l’entretien et des mises à niveau qui se justifient par les activités qui se tiennent. On pourra dire qu’on a un bâtiment à la fine pointe et complètement remanié», a affirmé Guy Dionne, directeur du Service des loisirs de la Ville.

«Dans les villes de taille comparable, il n’y en a pas qui ont un colisée de 4000 places. Dans les grands centres, Rimouski est quand même choyée d’avoir une infrastructure d’une telle envergure», a poursuivi M. Dionne.

Ces dernières années, plusieurs travaux majeurs ont été réalisés au Colisée, notamment le remplacement des sièges, le plancher, les baies vitrées, l'éclairage intérieur de l'édifice et les écrans du tableau indicateur.

Malgré ses 51 ans, l’amphithéâtre demeure un actif essentiel pour la Ville et ses citoyens.