Petit film deviendra grand

Léane Labrèche-Dor et Pier-Luc Funk insuffleront un léger vent de folie à la barre du Gala du court métrage québécois pour une troisième année consécutive. Les deux artistes en profitent pour joindre leurs voix à celles de nombreux artisans qui souhaitent voir le court métrage prendre enfin la place qui lui revient.

Réaliser une entrevue avec Léane Labrèche-Dor et Pier-Luc Funk est un véritable tourbillon. Attablés au Tommy Café dans le Vieux-Port, les deux amis peinent à conserver leur sérieux. «Je crois qu’à la base, ils sont venus nous chercher pour animer le Gala parce qu’on représentait la relève. C’est dommage, on est devenus des artistes de catégorie A+ entretemps», lance Pier-Luc Funk, faisant pouffer de rire Léane Labrèche-Dor.

Il reste que ce gala présenté dans le cadre des Rendez-vous du cinéma québécois (RVCQ) et organisé par l’organisme Prends ça court met de l’avant une forme cinématographique essentielle pour les jeunes créateurs. «C’est vraiment un bon baptême pour commencer, afin de tester ta fibre artistique. C’est plus facile d’essayer un concept avec un court métrage qu’avec un long métrage et un tournage de 34 jours!», illustre le comédien.

Un art d’exception

Bien plus qu’un exercice de style, le court métrage est une proposition artistique à part entière, selon Léane Labrèche-Dor. «Ça demande une synthèse incroyable! Un court, c’est un moment, une fenêtre que tu ouvres. T’arrives dans quelque chose et quand tu repars il reste encore quelque chose. C’est très intéressant comme forme d’art», affirme-t-elle.

C’est également un format plus qu’efficace: une seule soirée de projection permet de visiter de multiples univers, selon le distributeur et réalisateur Alexandre Dostie, joint au bout du fil.

«On peut découvrir une diversité de sujets, ainsi qu’une pluralité des points de vue. C’est très valorisant en tant que public, parce qu’on peut vivre toute une gamme d’émotions en peu de temps, savourer plein de petites histoires...C’est comme si on avait droit à un tour d’horizon de notre époque», note le réalisateur de «Mutants», lauréat du prix du meilleur court métrage canadien au TIFF.

Mettre le court de l’avant

Par le passé, le court métrage a trop souvent été dévalorisé au Québec, selon Léane Labrèche-Dor. «Il fallait qu’un film gagne 18 prix pour être pris au sérieux. Souvent, il connaissait plus de succès dans les festivals à l’étranger», souligne-t-elle.

Or, signe des temps, le court métrage connaît une ascension appréciable, notamment grâce à ses plateformes de diffusion. «Le court métrage est parfait pour le web sur lequel il est souvent diffusé maintenant. Il faut être patient, mais je pense qu’une nouvelle génération de cinéastes est capable d’aller chercher un jeune public grâce à ça», remarque Alexandre Dostie.

En plus du web, pourquoi pas une première partie lors des projections de longs métrages au cinéma? «Pixar le fait souvent, avec beaucoup de génie. On devrait le faire tout le temps!», affirme Pier-Luc Funk.

«Jamais les gens vont se plaindre parce qu’un court métrage précède le film qu’ils sont allés voir! Je pense que ça permettrait de sensibiliser les gens à cet art-là. On pourrait même faire des soirées spéciales consacrées au court métrage dans certains cinémas», suggère Léane Labrèche-Dor.

Au final, le court métrage est une excellente façon de consommer du cinéma lorsqu’on manque de temps. «Si les gens aiment un 22 minutes de télé, ils aimeront un 10 minutes de cinéma. Ça reste un écran avec une histoire!», remarque Léane Labrèche-Dor.

«Pourquoi pas un petit court après ¨Unité 9¨? Avant de te coucher, écoute donc un court métrage à la place d’écouter ¨Friends¨!», suggère Pier-Luc Funk.

«On les a vus là Monica, Chandler, les histoires de Ross et Rachel, ça devient répétitif», renchérit Léane Labrèche-Dor.

«¨Friends¨, ça va jamais plus loin que ça. Mais le court, où est sa place là-dedans?», remarque Pier-Luc Funk, avant de partir d’un fou rire.

Le message est clair! Rendez-vous au Gala du court métrage québécois, qui se tiendra le mardi 28 février à 19h, au Bistro SAQ de la Cinémathèque québécoise.