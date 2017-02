Rappel de vêtements de nuit pour enfants

Des pyjamas pour enfants de la marque Romy & Aksel font l’objet d’un rappel en raison d’un risque d'inflammabilité, selon Santé Canada.

Environ 3400 pyjamas rappelés ont été vendus au Canada chez les succursales L’Aubainerie Concept Mode de juillet 2016 à janvier 2017. Les modèles concernés sont ceux ayant les numéros d’article ROAPB0108-6 et ROAPG0270-6.

Le ministère a indiqué que les produits rappelés, fabriqués en Inde, contreviennent aux dispositions de la loi canadienne sur l'inflammabilité des vêtements de nuit pour enfants.

«Lorsqu'ils sont amples, les vêtements de nuit pour enfants peuvent plus facilement entrer en contact avec une source de chaleur, comme un élément de cuisinière, une bougie ou une allumette, que s'ils sont ajustés, indique-t-on. S'ils s'enflamment, ils brûlent rapidement et l'enfant risque de subir des brûlures graves et étendues. C'est pourquoi les vêtements de nuit amples ne doivent pas être en coton.»

Les consommateurs doivent cesser de faire porter ces vêtements à leurs enfants et communiquer avec le distributeur Nasri International pour le retour du produit.

Aucun incident et aucune blessure n'ont été rapportés, selon Santé Canada.