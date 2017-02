Santé Canada veut des autocollants obligatoires sur les opioïdes

Santé Canada veut que l’apposition d’autocollants d’avertissement sur tous les contenants d’opioïdes devienne obligatoire, afin de réduire les risques associés à ces médicaments.

Les opioïdes, la dépendance qu’ils entraînent chez certaines personnes et les centaines de décès dus à des surdoses de ces médicaments, notamment en Colombie-Britannique, mais aussi dans d’autres provinces, font la manchette depuis des mois et les différents paliers de gouvernement sont appelés à trouver des solutions pour endiguer ce que plusieurs qualifient de crise.

L’an dernier, il y a eu plus de 900 décès par surdose en Colombie-Britannique. Au Québec, en 2014, 146 décès ont été reliés aux opioïdes, un nombre beaucoup plus élevé que les 62 recensés en 2005.

Santé Canada, dans le cadre de son plan d’action sur les opioïdes, veut également que devienne obligatoire la remise aux patients de feuillets de renseignements.

«L'autocollant avertirait les patients des risques de dépendance et de surdose liés à la consommation d'opioïdes et serait appliqué sur le contenant remis au patient, a expliqué le ministère dans un communiqué de presse, vendredi. Le feuillet contiendrait des renseignements généraux sur l'utilisation sécuritaire des opioïdes et les risques importants associés à la consommation d'opioïdes. Étant mieux informés sur leurs médicaments, les Canadiens seraient plus en mesure de les utiliser adéquatement et de réduire les risques de dépendance et de surdose.»

Le projet de Santé Canada sera soumis à la consultation plus tard cette année.