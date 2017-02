Ses filles jumelles sous les services de protection de l’enfance

Les filles jumelles de Lisa Maria Presley, Finley et Harper Lockwood (huit ans), sont maintenant sous la protection du département des services aux enfants et aux familles de Californie. Une date de procès est prévue pour mars (17) afin de déterminer leur futur.

La fille d’Elvis Presley prétend avoir trouvé des photos et des vidéos d’enfants à caractère obscène sur l’ordinateur de leur père, Michael Lockwood. En mentionnant sa découverte dans les documents judiciaires, elle a affirmé : « J’étais choquée, horrifiée et écoeurée ».

Elle a poursuivi en révélant que le police avait fait une descente dans l'ancienne maison qu’elle partageait avec Michael Lockwood, et que les inspecteurs détenaient 80 de ses appareils, mais ils doivent encore être analysés intégralement. « Ce que je comprends, c’est que la police du Tennessee mène aussi une enquête en rapport avec les photos et les vidéos que j’ai découvertes, a-t-elle déclaré dans les documents, comme le rapporte le Daily Mail Online. Je n’ai aucune idée de ce qui peut se trouver d’autre sur ces appareils et j’ai peur qu’il y ait des images encore pires, ainsi que des preuves dans ces appareils qui doivent encore être analysés. », a-t-elle expliqué.

Lisa Marie Presley et le musicien Michael Lockwood se sont mariés en 2006. Le chanteur a fait une demande de divorce en juin (16) en mentionnant de lourds différends. Elle a quant à elle ajouté dans les papiers qu’elle devait payer deux nourrices pour surveiller le musicien quand il rend visite à ses filles.

C’est le dernier rebondissement dans l’affaire du divorce de Lisa Marie Presley et Harper Lockwood, l’argent étant également l’un des principaux sujets de leur conflit. Dans des anciens documents judiciaires, Michael Lockwood demandait 40 000 dollars par mois à son épouse, et à ce que cette dernière lui reverse 100 000 dollars pour ses frais de justice. Il a affirmé que ses demandes d’argent n’étaient rien comparé à ce que sa femme dépense quotidiennement, déclarant qu’elle reçoit 100 000 dollars par mois des biens de son père, et dépense souvent 20 000 dollars en shopping.

Toutefois, dans de nouveaux documents, Lisa Marie Presley affirme que sa fortune de 300 millions de dollars s’est envolée, et qu’elle a été forcée d’emménager avec sa fille, Riley Keough. Elle a fait la liste de 11 comptes en banque dont le total est de 105000 dollars.

Mais elle prétend également qu’elle possède 7,3 millions de dollars d’impôts sur le revenu à payer, en plus de 655 000 dollars d’autres dettes, et 212 000 dollars de dettes liées aux dépenses de cartes de crédit. Michael Lockwood n’a pas encore répondu.