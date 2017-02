Tentative d’enlèvement : les suspects restent emprisonnés

Les deux individus qui seraient impliqués dans la tentative d'enlèvement survenue lundi soir à Chicoutimi vont passer la fin de semaine derrière les barreaux.

Les accusations contre Dave Harvey, 19 ans, et Stéphane Poirier, 20 ans, sont nombreuses: enlèvement, séquestration, complot pour acte criminel, utilisation d'une fausse arme, menaces de mort et voies de fait. Poirier, en plus, est accusé d'entrave au travail des policiers.

TVA Nouvelles

Lundi soir, le duo avait amené de force, dans sa voiture, un employé d'une station-service qui venait de terminer son quart de travail. Ils l'ont libéré après avoir circulé quelques minutes avec leur victime à bord.

Harvey a été arrêté jeudi matin par les policiers. Tout comme son présumé complice, son interrogatoire vidéo durerait deux heures. Il tentera de reprendre sa liberté mardi prochain.

«Il n'a pas d'antécédent judiciaire, alors le tribunal devra le considérer», plaide son avocat, Me Luc Tourangeau. «On pense proposer des garanties monétaires et un couvre-feu, notamment.»

Poirier, lui, devait subir son enquête sur remise en liberté vendredi, mais elle a été reportée lundi à la demande de la poursuite. L'étudiant en ferblanterie attendait déjà un procès pour une affaire de stupéfiants qui remonte à l'été 2016.

«C'est certain que ça alourdit son dossier», concède son avocate, Me Justine Guay-Langevin. «Les garanties devront être en conséquence...»

Une histoire de cœur serait à l'origine de la tentative d'enlèvement, mais il est trop tôt, pour l'instant, pour départager le rôle des deux individus. «Nous n'avons pas encore reçu la preuve complète», indique Me Tourangeau.

Les policiers recherchent toujours une troisième personne qui aurait participé à cette tentative d'enlèvement.