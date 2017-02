Toute une frousse pour les proches du petit Charles-Henry

Un couple de Notre-Dame-des-Monts, dans la région de la Capitale-Nationale, a vécu des moments très difficiles le mois dernier.

Leur fils de huit mois a contracté une méningite bactérienne qui a entraîné une surdité profonde.

«Il n’avait plus de tonus. Il ne se tenait plus, il n’était comme plus là», se rappelle le père du petit Charles-Henry, Martin Sheehy.

Quelques jours après, il avait totalement perdu l’ouïe. «La première séquelle d’une méningite bactérienne, c’est souvent la surdité. C’est ce qui affecte le plus de personnes qui ont eu la méningite», explique la maman, Claudia Boudreaul.

Des implants permettront toutefois au petit Charles-Henry d’entendre à nouveau. Mais les coûts que cela implique sont importants.

«La seule solution qui s’offrait à nous, parce que c’est une surdité profonde aux deux oreilles, c’était les implants cochléaires. À cause de la méningite, ça peut faire ossifier une partie de l’oreille, ce qui va empêcher l’introduction de l’implant cochléaire. Donc on a comme eu un 24 heures pour se décider si on allait de l’avant ou pas», mentionne Claudia Boudreault.

Quinze semaines de réadaptation attendent l’enfant à Québec. «Là ils vont lui donner la partie externe avec le capteur et le processeur, pour tout capter les sons environnants et transformer ça. Il va entendre parfaitement ou presque», affirme la mère de Charles-Henry.

Un moment qu’attendent impatiemment les parents. «Surtout qu'il a déjà entendu avant donc ça va comme être un retour. Ça risque d’être un beau moment. On nous a suggéré de filmer la scène», s'enthousiasme Claudia Boudreault.

Elle doit toutefois prendre un congé sans solde pour être à ses côtés. «Non seulement tu ne retournes pas au travail, mais là il n’y a plus aucun revenu rattaché à ça. Un coup que l’assurance parentale est terminée, il n’y a plus rien», se désole-t-elle. «J’ai rempli tous les papiers pour avoir l’aide aux enfants gravement malades. Ça donne 35 semaines de chômage, que je pouvais partager avec ma conjointe, vu qu’elle est sans solde. En fin de compte j’ai été refusé. Il n’est plus en danger de mort, il faut qu’il soit encore en danger de mort», lâche Martin Sheehy, impuissant.

Il est possible d’appuyer la famille sur sa campagne GoFundMe.