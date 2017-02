Trisomique, rien ne l’empêche de s’entraîner pour un marathon

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Une femme trisomique du Texas espère devenir la première personne avec le syndrome de Down à franchir la ligne d’arrivée du marathon d’Austin.

Kayleigh Williamson s’entraîne avec des spécialistes qui l’aident à améliorer sa technique et sa stabilité

«Je pense que la course est tellement une bonne chose à faire pour les gens ayant le syndrome de Down, explique Dre Kimberly Davis, qui s’occupe de la jeune athlète de 26 ans. Je crois que cela les aide dans leur condition physique à plusieurs niveaux et que c’est aussi bon du point de vue cognitif.»

En plus d’avoir déjà participé à une course de 16 km, Kayleigh peut compter sur le soutien de plusieurs personnes, comme Allie McCann de l’Association des gens ayant le syndrome de Down du centre du Texas.

«J’étais tellement excitée parce que j’ai une fille trisomique de 7 ans et honnêtement, ce n’est pas quelque chose que j’aurais cru possible», indique-t-elle.

«Nous espérons vraiment que l’histoire de Kayleigh poussera d’autres parents et d’autres gens ayant le syndrome de Down à s’informer sur des sports auxquels ils n’auraient pas pensé», poursuit Dre Davis.

Dans le cas de Kaleigh Williamson, c’est sa mère qui l’a initié au sport.

«J’aime ma maman, dit la jeune athlète. Je lui ai dit que ça a changé ma vie.»