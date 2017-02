Turcot, Jacques-Cartier et l’Ouest de l’île au menu

Le pont Jacques-Cartier constituera la principale entrave à la circulation de la fin de semaine sur l’île de Montréal, bien que des travaux soient aussi prévus dans l’échangeur Turcot et dans l’Ouest-de-l’Île.

Comme la fin de semaine dernière, l’emblématique pont reliant la Rive-Sud à Montréal sera complètement fermé dans les deux directions samedi, entre minuit et 4 h.

Cette entrave sera précédée par la fermeture d’une voie sur deux vendredi soir, entre 22 h et minuit. Le pont demeurera amputé de deux voies samedi entre 4 h à 10 h; dans la nuit de samedi et dimanche entre 23 h et 11 h et dans la nuit de dimanche à lundi, entre 22 h et 5 h.

Il est à noter que le pont sera aussi complètement fermé dans les deux directions au cours des nuits de lundi à mardi, mardi à mercredi et mercredi à jeudi, entre minuit et 4 h.

Ces entraves sont rendues nécessaires par l'installation d'appareils d’éclairage qui illumineront le pont dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal.

Turcot, 25 et Ouest-de-l’Île

Du côté de l’échangeur Turcot, seuls les automobilistes arrivant de l’autoroute Décarie Sud et désirant se diriger vers le centre-ville auront des difficultés, puisque la bretelle menant vers la nouvelle route 136 Est sera complètement fermée à partir de minuit, samedi, jusqu’à lundi 5 h.

La bretelle d’accès menant de l’autoroute 20 Est vers la route 136 Est sera aussi fermée, mais seulement entre minuit et 6 h, samedi.

Dans l’Ouest-de-l’île, les usagers de la route ne pourront quitter Montréal via le pont de l’Île-aux-Tourtes, sur l’autoroute 40, dimanche entre minuit et 9 h. Si Dame Nature ne se montre pas coopérante, les travaux pourraient être reportés à la nuit de dimanche à lundi, entre 23 h et 5 h.

Le ministère des Transports compte profiter de cette fermeture pour effectuer des travaux de marquage et de signalisation.

Enfin, les conducteurs sont invités à graver dans leur mémoire que la bretelle d’accès menant de la rue Sherbrooke Est à l’autoroute 25 Sud demeurera fermée jusqu’à l’automne prochain, dans le cadre des travaux de réfection de cet échangeur.