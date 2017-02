Un couple de l’Ontario accusé d’avoir blanchi plus de huit millions $

Un couple d’Ajax, en Ontario, a été inculpé dans une affaire de blanchiment d’argent de vaste ampleur. Plus de huit millions $ auraient été blanchis par les deux accusés qui opéraient dans la grande région de Toronto.

La police de Toronto évoque un stratagème détaillé et élaboré, opéré par Balasubramaniam Shanjeefkaran, 35 ans, et Sukanya Panchalingam, 30 ans. Ces derniers ont été arrêtés le 10 février dernier, puis accusés de fraude, de possession de produits obtenus par le crime et de blanchiment d’argent.

Panchalingam travaillait dans une institution financière comme agent de détection de la fraude.

L’enquête a commencé en juin 2016 après que le propriétaire d’une entreprise ait reçu et déposé un faux chèque que lui avait remis une femme. Par la suite, plusieurs autres victimes du même stratagème ont été retracées.

Les enquêteurs ont expliqué vendredi, lors d’un point de presse, que le couple utilisait l’argent pour produire de fausses identités et pour ouvrir des comptes personnel et entrepreneurial qui leur permettaient d’obtenir des prêts et des produits de crédit. Il aurait également ouvert un certain nombre d’entreprises légales.