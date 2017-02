Un militaire à la retraite accusé d’agression sexuelle

Le Service national des enquêtes des Forces canadiennes a porté des accusations d’agression sexuelle contre l’un de ses anciens militaires, l’adjudant à la retraite Jason Buenacruz.

L’agression a été signalée en mai 2016, alors que l’accusé travaillait à la base des Forces canadiennes Shilo, située près de Brandon, au Manitoba.

Buenacruz fait face à un chef d’accusation d’agression sexuelle en vertu du Code criminel du Canada et à trois chefs d'accusation en lien avec la Loi sur la défense nationale relativement au mauvais traitement d’un subalterne et de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

«Ces accusations reflètent à quel point le Service national des enquêtes des Forces canadiennes enquête sans relâche toutes les allégations d’agression sexuelle et poursuit les responsables», a déclaré le Lieutenant-colonel Francis Bolduc, vendredi, par voie de communiqué.

L’affaire sera traitée conformément au système de justice militaire et pourrait faire l’objet d’une cour martiale dont la date et le lieu n’ont pas encore été déterminés.