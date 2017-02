Une ado de 17 ans portée disparue à Sorel-Tracy

Une adolescente de 17 ans manque à l’appel depuis jeudi à Sorel-Tracy, en Montérégie, et les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) demandent votre aide pour la retrouver.

La dernière fois qu’elle a été aperçue, Jessica René-Dupré quittait la résidence d’une amie située sur le boulevard Marie-Victorin, toujours à Sorel-Tracy, indique la SQ dans un communiqué. Elle portait un manteau d’hiver mi-long vert olive ainsi qu’un jean.

La jeune femme a l’habitude de se déplacer en marchant ou en utilisant le transport en commun. «Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», soutient le corps policier.

Elle mesure 1,70 m (5 pi 7 po) et elle pèse 68 kg (150 lb). Elle a les cheveux bruns et les yeux bruns, en plus d’avoir un piercing à la joue gauche et un autre à la bouche sur sa lèvre inférieure.

Toute personne qui aperçoit Jessica René-Dupré ou qui croit détenir des informations sur sa disparition peut communiquer de manière confidentielle avec la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.