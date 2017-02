Une femme de 85 ans est portée disparue à Montréal

La police de Montréal demande l’aide du public pour retrouver une femme de 85 ans qui manque à l’appel depuis jeudi soir.

Barbara James a quitté son domicile situé dans l’arrondissement de LaSalle en fin de journée et n’est jamais rentrée au bercail.

Ses proches craignent pour sa sécurité, puisqu’il n’est pas dans ses habitudes de s’absenter pour une aussi longue période.

Mme James mesure 1,63 mètre (5 pi 4 po) et pèse 54,5 kg (120 lb). Elle a les cheveux blancs et les yeux bruns. La disparue porte des lunettes pour la vue et se déplace à l’aide d’une canne car elle a de la difficulté à marcher.

Toute personne détenant de l’information au sujet de la disparition de Barbara James est invitée à communiquer avec le 911 ou avec Info-Crime, au 514 393-1133.