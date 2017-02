Wall Street termine de justesse sur des records

Wall Street a terminé de justesse à des records vendredi, grâce à une petite hausse dans les tous derniers échanges: le Dow Jones a pris 0,02% et le NASDAQ 0,41%.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a avancé de 4,28 points à 20.624,05 points, terminant à un sommet pour la septième séance consécutive.

Le NASDAQ, à dominante technologique, a pris 23,68 points à 5.838,58 points et l'indice élargi S&P 500 3,94 points, soit 0,17% à 2.351,16 points, eux aussi à des plus hauts en clôture.

«Ce qui est important c'est que pour la quatrième semaine de suite, le marché monte», a indiqué Art Hogan de Wunderlich Securities.

Malgré sa hausse de dernière minute, le marché a semblé chercher à reprendre son souffle vendredi.

La promesse par le président américain Donald Trump d'une réforme fiscale «phénoménale» avait déclenché un bond de Wall Street la semaine dernière, mais ce moteur semble désormais montrer des signes de faiblesse dans l'attente de précisions.

«C’est assez surprenant de voir que les marchés soient si positifs, mais historiquement, après l’élection d’un nouveau président, les marchés montent. Quelques mois plus tard, il y a une correction», explique Luc Vallée, stratège en chef de la Banque Laurentienne.

Patrick O'Hare de Briefing a de son côté mis en avant de possibles «désaccords» entre républicains au sujet d'une éventuelle taxe à la frontière.

«Tout le monde va devoir attendre pour savoir si ça passe, mais l'humeur du jour c'est que ce point de tension pourrait reporter, ou même faire dérailler, la réforme fiscale», a-t-il détaillé.

En Europe, l'approche d'échéances électorales en France et en Allemagne et les divergences persistantes entre le Fonds monétaire international (FMI) et les pays de la zone euro sur les remèdes à appliquer pour aider la Grèce sont sources d'inquiétudes pour les marchés.

Seul indicateur américain notable vendredi, l'indice composite sur l'activité économique du Conference Board a progressé un peu plus que prévu en janvier.

Les marchés américains resteront fermés lundi pour un jour férié.

Le marché obligataire montait. Vers 16 h 20, le rendement des bons du Trésor à 10 ans baissait à 2,423%, contre 2,450% jeudi soir, et celui des bons à 30 ans à 3,025%, contre 3,052% précédemment.