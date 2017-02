Boom Desjardins et Dany Bédar: L’amitié au-delà de la chicane

Après avoir interrompu leur collaboration pendant quelques années, les membres de La Chicane ont décidé de prendre la route pour effectuer une nouvelle tournée de spectacles.

Ils ont été motivés par le plaisir de l’amitié retrouvée, bien sûr, mais aussi par leurs enfants, comme nous le racontent les deux solistes du groupe.Dany et Boom, vous êtes originaires du même coin de l’Abitibi. Vous connaissiez-vous avant la grande aventure de La Chicane?

DANY: Boom a quelques années de plus que moi, alors on n’est pas allés à l’école ensemble, mais, nécessairement, dans une ville comme Val-d’Or, il y a de petits concours d’amateurs et des événements musicaux, et c’est à travers ce réseau-là qu’on s’est connus. Je faisais mes propres trucs, La Chicane en était à ses débuts... On fréquentait un peu le même cercle.

BOOM: Dany est d’ailleurs parti le premier pour lancer sa carrière à Montréal. Il a quitté la région très jeune. Son frère, Martin, faisait déjà partie du groupe. Alors, quand on a dû remplacer notre bassiste, j’ai demandé à Dany: «Sais-tu jouer de la basse?» Je savais que ça allait marcher avec lui, car il était un meilleur musicien que nous tous. J’avais raison: on a loué une basse dans un petit magasin de Laval, et deux jours plus tard, Dany montait sur scène avec son instrument! Il a un excellent sens de la mélodie et il nous a écrit de belles chansons. Il a une sensibilité qui lui est propre. D’ailleurs, c’est moi qui l’ai poussé à sortir du band.

D.: C’est vrai.

B.: J’ai été son producteur, au départ, car je croyais en lui. C’est une grande fierté pour moi, car Dany a marqué la chanson, à sa façon.

Que s’est-il passé, il y a plus d’une dizaine d’années, quand le groupe a éclaté?

B.: Le groupe n’a jamais éclaté. Tout était calculé: les membres fondateurs, on s’était dit qu’avec La Chicane on ferait trois albums en 10 ans. Dany est parti à un certain point parce que c’était important qu’il démarre sa propre carrière, mais sinon, c’était notre objectif et c’est ce qu’on a fait. De mon côté, la compagnie m’avait déjà fait signer un contrat en solo pour que je n’aille pas ailleurs. En gros, ce qui est arrivé par la suite, c’est que tout le monde s’est concentré sur ses propres projets. On a réalisé qu’on ne se parlait plus, que chacun était de son côté. On se parlait par l’entremise de la maison de disques...

D.: Et ça, c’était une mauvaise idée...

B.: Même aujourd’hui, on se reparle de certaines niaiseries, et on dit: «Quoi? Tu n’as jamais dit ça?» Et l’autre répond: «Ben non!» Le problème, en fait, c’est qu’on n’a jamais pris le temps de s’arrêter et de se parler face à face.

D.: Et 10, 15 ans plus tard, on regarde ça avec du recul et on se dit: «Ben voyons donc!» C’est un scénario assez typique. Plusieurs groupes ont vécu une situation semblable...

B.: Quand on a lancé le deuxième album de La Chicane, la compagnie de disques me poussait déjà à faire un album en marge du groupe. Les gens ne le savent pas, mais j’ai refusé. On s’était dit qu’on ferait trois albums, et c’est ce qu’on a fait. Et on n’a pas négligé notre travail: on a fait trois bons albums. Mais cette pression a affecté l’ambiance dans le groupe. En plus, la maison de production nous demandait d’écrire pendant la tournée, de continuer à enregistrer des chansons, de reproduire ce qui marchait... C’est le genre de pression qui brise un peu l’inspiration.

Aujourd’hui, vous vous produisez grande liberté...

B.: Effectivement. Il n’y a plus de pression. Si ça ne me tente pas de faire un album, je n’en fais pas. Et si je décide d’en lancer un, c’est pour les bonnes raisons: c’est parce que ça me tente de monter sur scène. Aujourd’hui, on n’a plus le goût de se faire imposer des choses.D.: On est libres de jouer ensemble et de s’aimer à nouveau pour vrai!

B.: Et il n’y a pas de contrat. Le contrat, c’est ça. (Les deux hommes s’échangent une poignée de main.)

Aujourd’hui, avec vos familles, je présume que ce serait difficile de suivre le même rythme qu’auparavant...

D.: Ensemble, on a 15 enfants! (rires)B.: Yanick a une famille reconstituée; il a six enfants. Moi, j’en ai quatre, Dany en a un, Éric en a trois, et Christian en a un aussi. Cela dit, j’ai une gorge en téflon, alors je peux faire 9 ou 10 shows de suite. Le responsable du booking, il aime bien ça: il ne prend pas vraiment nos familles en considération! (rires) En même temps, si on fait cette tournée, c’est parce qu’on veut que nos enfants vivent ça, pour qu’ils voient 30 000, 40 000 personnes chanter nos chansons. On parle déjà de Winnebago pour la tournée, et on va échanger les shooters pour des Mr. Freeze. (Dany rigole.) Ça va être vraiment familial. Les gars ne sont pas tous au courant, mais ça va être un gros été!La nouvelle de votre réunion s’est répandue comme une traînée de poudre. Ça doit être un soulagement pour vous de constater que cette tournée suscite autant d’enthousiasme...

D.: Ça fait du bien de voir que l’engouement est là, mais en réalité, même si ça n’avait pas été le cas, on serait allés de l’avant pareil, parce qu’on le fait uniquement pour célébrer l’amitié qui nous unit et pour le plaisir de vivre une seconde fois quelque chose d’extraordinaire.

B.: À une certaine époque, on a arrêté de se parler, et chacun est parti de son côté, mais je pense qu’on avait tous envie de se retrouver. Moi, Dany, c’est un artiste que j’aime d’amour. J’ai toujours cru en lui. J’ai eu une peine incroyable quand la maison de disques s’est mise entre nous deux. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais j’ai vraiment eu de la peine...

D.: Moi aussi.B.: Mais là, je retrouve mon Dany, et on va être sur scène ensemble.

D.: (À la fois amusé et ému.) C’est beau, ce que tu dis.

B.: Dany, c’est un musicien incroyable. Des guitaristes comme lui, il n’y en a pas beaucoup.De quelle façon avez-vous changé au cours des 10 dernières années?

B.: Je vais être plate, mais je pense que je suis le même petit garçon que j’étais quand j’avais 15 ans, en Abitibi. J’ai une plus grande expérience de la vie, parce que j’ai voyagé, parce que j’ai eu des enfants, parce que j’ai fait plein de spectacles, mais je ne peux pas dire que j’ai changé. J’ai simplement eu de la chance dans ce que j’ai vécu. Je pense que, quand on est capable de continuer de se reconnaître à travers le succès, c’est qu’on fait ce qu’il faut. Moi, j’aime le monde, alors j’aurais pu vendre des chaussures chez Yellow et j’aurais été heureux. Ma mère était gérante de restaurant, et mon père, laitier. On a toujours travaillé dans le public. C’est facile de faire ce métier quand on aime les gens. Si on ne le fait pas pour les autres, mais seulement pour soi, on n’ira pas loin...Et toi, Dany?

D.: Je pense que j’ai appris à m’aimer à travers tout ça. Sincèrement, je n’avais pas une grande confiance en moi. Si un million de personnes me disent que je suis bon, mais qu’une seule personne me dit le contraire, c’est là dessus que je vais «accrocher». Avec le temps, on gagne en confiance, on évolue... Depuis, j’ai fondé une famille, et c’est en bonne partie ce qui fait que je me suis raccroché à la vie. Ça paraît dans ma plume et dans ma vie de tous les jours.

En terminant, comment vont vos jeunes garçons, Kalel et Moïse?

D.: Ils vont bien! Ils ont à peu près le même âge, à quelques semaines près. Ils se sont vus lorsqu’on a participé au «Banquier», l’an dernier. Kalel avait environ sept mois à ce moment-là.

B.: (Il s’adresse à Dany.) Si mon fils voyait le tien marcher, ce serait excellent! Il comprendrait que c’est plus facile debout! Il a déjà sa petite guitare...

D.: Kalel aussi: il a son ukulélé!B.: Dernièrement, on les imaginait faire de la musique ensemble avec leurs petits instruments. Ils vont peut-être former un futur band. D’ailleurs, «Kalel et Moïse», ce serait un excellent nom de groupe!

Pour connaître les dates des prochains concerts de La Chicane, rendez-vous sur le site de Boom, à boomdesjardins.ca, ou sur celui de Dany, à danybedar.mu.