Charles Lafortune, une passion pour la musique... et pour les gens!

Le début de la cinquième saison de «La Voix» n’est pas vraiment une rentrée pour Charles Lafortune. Il a animé, l’automne dernier, «La Voix Junior» et il a repris, depuis dimanche, son rôle auprès des candidats et des familles qui les accompagnent pour les auditions à l’aveugle. Une animation dans la continuité, toujours habitée par la même passion.

Parce que la finale en direct de «La Voix Junior» s’est déroulée entre les enregistrements des auditons à l’aveugle de la cinquième saison de «La Voix», Charles Lafortune n’a pas eu l’impression de prendre une pause. «J’ai toujours eu une passion pour la musique. Cette année, ce sera ma onzième saison en tant qu’animateur d’une émission avec de la musique et des chansons. Les gens pensent souvent que j’ai animé beaucoup de jeux, mais j’ai fait plus de saisons d’émission musicale que de quiz.»

Des chansons et des enfants

Charles Lafortune a notamment animé «L’école des fans», de 2003 à 2008, dont il garde un souvenir très particulier. «Les animateurs ont tous un moment qui les qualifie et les particularise. Patrice L’Écuyer a eu «Les détecteurs de mensonges», Véronique Cloutier a eu «La fureur», Normand Brathwaite a eu «Beau et chaud»... Pour moi, «L’école des fans» a été le même phénomène. Personne n’attendait cette émission, je n’avais pas vraiment de préparation pour animer ça. J’improvisais tout le long avec un enfant, tout en essayant d’avoir un second degré pour les adultes.»

Étrangement, l’animateur vivait, au même moment, un sentiment opposé dans sa vie personnelle. C’est durant cette période que le diagnostic d’autisme est tombé sur son fils, Mathis. «C’était une période très contradictoire pour moi. Je faisais chanter des enfants et ce n’était pas possible à la maison. J’avais, en même temps, une certaine fascination. Je faisais parler des enfants à la télé, ce que je ne pouvais pas faire à la maison.» Il confie toutefois avoir eu beaucoup de plaisir à faire cette émission, qui lui a permis d’avoir ses premières bonnes critiques en tant qu’animateur.

Retrouvailles

On comprend mieux pourquoi Charles Lafortune a été très ému, dimanche dernier, en retrouvant sur le plateau de «La Voix», Margau, la toute première candidate de «L’école des fans». «Quand j’ai reçu sa fiche, son nom (Margau n’est pas son vrai prénom) me disait quelque chose. Je me souvenais d’elle, car j’ai des photos de promotion qu’on avait faites ensemble, à l’époque. Je trouvais ça passionnant de la revoir.»

Alors qu’il pensait lui dire simplement que «L’école des fans» avait changé sa vie et qu’il espérait que «La Voix» allait être de même pour elle, il a été complètement submergé par l’émotion. «Habituellement, je ne suis jamais comme ça dans l’émission, mais c’était étrange. Je ne la rencontrais pas pour la première fois, je l’ai connue enfant, et je voyais aussi ses parents qui étaient toujours là pour la supporter. C’était vraiment un moment incroyable.»

Passion pour la musique

Depuis son plus jeune âge, Charles Lafortune est un passionné de musique. «J’avais un système de son incroyable à la maison. Je passais d’AC/DC à Sting ou Peter Gabriel. Ma plus grande frustration a été de ne pas apprendre à jouer d’un instrument. Quand je suis avec mes amis chanteurs à «La Voix», je trouve ça dommage de ne pas pouvoir les accompagner. Je n’ai pas appris parce que j’avais toujours mille et un projets, et je ne suis pas vraiment un solitaire pour apprendre tout seul dans mon coin. Au final, je ne joue de rien, mais j’aime beaucoup de choses.»

S’il ne joue pas de musique, Charles Lafortune a un don pour accompagner les candidats à donner le meilleur d’eux-mêmes, et à procurer du plaisir aux téléspectateurs. «C’est une émission que les gens écoutent en famille, et c’est le plus gros show de variétés au Canada. Ça reste un rendez-vous comme le sport professionnel, ils essaient de l’écouter en même temps que tout le monde. C’est un événement qui se passe en direct, même quand on n’est pas en direct. J’aime le fait que les gens s’impliquent, prennent parti, discutent, contestent le choix des coachs... Il y a un sentiment de fierté d’animer une émission que tout le monde aime, autant les hipsters que les gens en région. Depuis que je fais «La Voix», j’ai l’impression d’habiter dans une petite ville où tout le monde me connaît.»