Des citoyens disent non aux aérodromes «imposés» par le fédéral

Des dizaines de citoyens de diverses municipalités québécoises ont manifesté samedi midi à Westmount pour dénoncer la Loi fédérale sur l’aéronautique qui, selon eux, permet l’aménagement d’aérodromes privés sans respect pour les lois provinciales et les règlements municipaux.

Le rassemblement, organisé par un groupe de citoyens de Saint-Cuthbert, dans la région de Lanaudière, a eu lieu devant le bureau de comté du ministre fédéral des Transports, Marc Garneau. Selon les organisateurs, plus de 80 résidents de Saint-Cuthbert, Neuville, Mascouche et Terrebonne ont répondu à l’appel. Quatre députés de partis d'opposition, soit Luc Thériault, André Villeneuve, Ruth Ellen Brosseau et Robert Aubin se sont aussi déplacés pour l’occasion.

Les manifestants voulaient dénoncer les impacts de la loi fédérale qui empêchent, selon eux, les citoyens de se faire entendre en matière d’aménagement du territoire de leurs localités.

«En pratique, un entrepreneur privé, parce qu’il exploite une entreprise dans le domaine de l’aéronautique, jouit de conditions particulières et bénéficie de règles avantageuses non accessibles à d’autres entrepreneurs, a expliqué la porte-parole de l’événement, Danielle Demers. Bien plus, il est pour nous plus que révoltant de constater qu’une entreprise privée n’ait pas à respecter ni les règlements municipaux, ni les lois provinciales dans ce dossier.»

Les manifestants ont notamment dénoncé la décision du ministre Garneau de ne pas s’opposer au projet d’aménagement du nouvel aérodrome privé à Mascouche «au détriment de la destruction de boisés d’intérêt métropolitain et de milieux humides», alors que la question a entraîné une levée de boucliers localement.

À Saint-Cuthbert, c’est un projet d’aménagement «du plus Grand centre aéro-récréatif au monde sur son territoire à vocation agricole et de villégiature» qui soulève l’ire des citoyens.

«La municipalité de Saint-Cuthbert et ses citoyens tentent depuis maintenant plus d’un an de tenir le fort et de s’opposer au projet», peut-on lire sur la page Facebook du Regroupement de citoyens opposés à l'aérodrome de St-Cuthbert.

«Pour les citoyens de Saint-Cuthbert, il est clair que cette lutte ne doit pas se dérouler qu’au plan local: elle concerne tout le Québec! Nous sommes convaincus que le partage des compétences dans ce dossier entre le fédéral et le provincial est complètement désuet et très injuste [...].»

À Neuville, à l’ouest de Québec, c’est un aérodrome privé qui «a été imposé [...] il y a plus de 4 ans», dénoncent les opposants.

«Depuis ce temps, les citoyens doivent mener une lutte sans relâche pour faire respecter leurs droits. Ils subissent le bruit, la pollution par le plomb et les dangers d’un développement sauvage et aucunement supervisé par personne», expliquent-ils, toujours sur leur page Facebook.

Le cas de Lévis, en face de Québec, fait aussi partie des préoccupations des opposants à la Loi fédérale sur l’aéronautique.

«La Ville de Lévis a récemment échoué à faire reconnaître qu'elle pouvait s'opposer aux activités de parachutisme à l'aérodrome de Pintendre. Dans une décision rendue en décembre 2016, la Cour supérieure estime que les règlements municipaux sont inapplicables et qu'ils constituent une entrave au pouvoir fédéral en matière d'aéronautique. La ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Mme Stéphanie Vallée, de même que le ministre responsable des Relations canadiennes, M. Jean-Marc Fournier, ont annoncé qu'ils souhaitaient aller en appel de cette décision de la Cour supérieure.»