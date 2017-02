Deux véhicules tombent dans un trou géant

Deux véhicules sont tombés vendredi soir dans un immense trou qui s'est formé sur une rue de Los Angeles, un affaissement causé par la pluie.

Les secouristes ont réussi à extirper la conductrice du premier véhicule de la crevasse. L’automobiliste à l’intérieur du deuxième véhicule a pu sortir par lui-même, a rapporté CNN.

Le sud de la Californie est touché par des pluies diluviennes, les plus importantes en six ans, des rafales de neige et des vents puissants qui ont causé la mort de deux personnes et des inondations dans certains secteurs.

Jusqu'à maintenant, les inondations ont causé des dommages importants. Les conditions météo ont forcé l'évacuation de quelque 200 foyers dans l'est de Los Angeles.

Des zones de l'Oregon et du Nevada sont également frappées par les intempéries.