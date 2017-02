Funérailles de l'ex-militaire Carl Jason Dunphy

C'est en l'église de Notre-Dame-du-Lac, à Témiscouata-sur-le-Lac, que les parents, amis et collègues de l'ex-militaire Carl Jason Dunphy se sont réunis afin de lui rendre un dernier hommage, ce samedi. Dans une ambiance solennelle, l'heure était au recueillement. C'est le 11 février dernier, après plusieurs appels à l'aide, que Carl Jason Dunphy s'est enlevé la vie.

C'est l'abbé Marius Raymond qui présidait la cérémonie. Un ex-collègue, Frédéric Groleau, a pris la parole en début de célébration. Il a fait l'éloge de Carl Jason Dunphy en rappelant son passé militaire digne de mention honorable.

La mère de Carl Jason Dunphy, Diane Michaud, a aussi pris la parole afin de remercier les personnes présentes pour leur soutien en ces moments difficiles. De son côté, Jimmy Dunphy était heureux de voir autant de gens rendre hommage à son frère. «Comme vous avez pu le constater, au nombre de personnes qu'il y a ici, ça nous dit comment Carl pouvait être apprécié. Carl, c'était un passionné, un vivant.»

CAPTURE D'ÉCRAN/TVA NOUVELLES

Les amis proches de Carl Jason Dunphy étaient inconsolables, à la sortie de l'église de Notre-Dame-du-Lac. «C'est un gars qui était là pour ses chums. C'est juste tragique. On ne sait pas quoi dire», a résumé Martine Thériault-Michaud. «C'était un gars passionné, un gars contagieux. On lui parle 5 minutes et on a envie de rester avec lui. Ça fait mal», a ajouté Erik Parent.

Le député fédéral de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, Guy Caron, a tenu à être présent lors de la cérémonie. «C'est un moyen de pouvoir honorer sa mémoire, mais aussi de pouvoir se dire que sa mort pourrait ne pas être en vain. Il ne faudrait pas que ça en reste là au bout du compte parce qu'il y a eu un message à l'aide qui a été lancé. Ce message-là ne doit pas être oublié ou négligé.»

Les proches de Carl Jason Dunphy s'affaireront maintenant à vivre leur deuil.