«Je me considère comme une recrue» - Jean-François Nadeau

L’acteur, qui incarne Robin Despaties, un éducateur en centre jeunesse, dans «L’échappée», déclare que son personnage aura du fil à retordre d’ici la fin de la saison. Rencontré dans un café, Jean-François Nadeau se confie sur son rôle, son parcours et ses projets.

Depuis le décès d’Agnès (Évelyne Rompré), avec qui il entretenait une relation, le personnage de Robin continue d’avoir des problèmes avec le fils de cette dernière, Jérôme (Brandon St-Jacques Turpin), qui lui donne du fil à retordre.

«Robin veut s’occuper de lui, car il est le fils de son amour perdu. Cependant, Jérôme continuera d’éprouver une grande aversion pour lui, car il le tient responsable de tous les drames dont il est victime. Il ne le lâchera pas. Malgré tout, Robin gardera sa force tranquille, et on verra à quel point il est bon, dévoué et à l’écoute. Il n’est toutefois pas un robot, et ce sera bientôt à son tour de craquer. C’est un personnage très le fun à jouer!» s’exclame le comédien. L’éducateur approfondira aussi sa belle relation avec Brigitte (Julie Perreault). «C’est auprès de lui qu’elle pourra se détendre et trouver la confiance dont elle a besoin. Tout ce que je peux dire, c’est que ça va aller en s’améliorant entre eux», dit-il.

Inspiré par son père

De plus, Jean-François Nadeau affirme avoir été inspiré par son père pour interpréter son personnage. «C’est émouvant pour moi de jouer ce rôle, car mon père a lui-même été éducateur jeunesse dans les années 1970. J’en ai beaucoup discuté avec lui, et ça m’a nourri dans le cadre de mon travail. De plus, je trouve que c’est bien que «L’Échappée» s’attarde aux centres jeunesse, car ce qui se passe dans la réalité est bien plus difficile que dans la fiction.»

Un beau parcours

Jean-François Nadeau, qui a terminé ses études au Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 2002, peut se vanter d’être un artiste polyvalent. À la fois comédien, auteur, improvisateur et scénariste, l’artiste a notamment joué au fil des ans dans «Casting», «Kaboum», «Penthouse 5-0», «Pour Sarah» et, plus récemment, dans la série «Mon ex à moi», à Séries+. «Je n’ai pas été chanceux, car j’ai participé à plusieurs projets dans ma carrière qui n’ont connu qu’une seule saison. En parallèle, j’ai toujours continué à m’impliquer dans la LNI; j’amorce cette année ma 13e saison. Même si ça fait 15 ans que je suis sorti de l’école, je me considère comme une recrue dans mon milieu. J’ai encore plein de choses à apprendre», souligne-t-il. De plus, l’artiste travaille en ce moment à la création d’une pièce de théâtre et à l’écriture d’un long métrage qui abordera le thème de l’échec du collectif et de la communauté.

Un amour commun pour le jeu

En couple depuis 12 ans avec la comédienne Madeleine Péloquin, Jean-François Nadeau aimerait bien avoir l’occasion de travailler plus souvent avec sa conjointe dans les années à venir. «Nous avons une compagnie de théâtre ensemble, et j’aimerais bien qu’elle joue dans la pièce que je veux présenter en 2018. On s’aide beaucoup. Madeleine est la première lectrice de mes textes ainsi que ma répétitrice. On se conseille et on se comprend bien. Nous sommes aussi les parents de deux fillettes âgées de quatre et huit ans, Raphaëlle et Laura», précise l’acteur. Le père de famille déclare par ailleurs ne pas avoir le désir pour l’instant de voir ses filles suivre les traces de leurs parents. «Elles sont à mon avis encore trop jeunes pour avoir un horaire d’adulte. De plus, l’école est très importante pour moi. Notre plus vieille commence actuellement des cours de théâtre en parascolaire. Pour ma part, je ne les pousserai pas là dedans avant qu’elles aient 18 ans», conclut-il.

«L’Échappée» les lundis à 20 h, à TVA.