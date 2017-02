Le fabuleux secret de la Grande Muraille de Chine

De quoi les Chinois voulaient-ils se protéger en construisant la Grande Muraille? C’est la réponse mise en images par Zhang Yimou («Héros») d’après un scénario de Carlo Bernard, Doug Miro («Prince Of Persia») et Tony Gilroy («La peur dans la peau: L'héritage de Bourne») et mettant en vedette Matt Damon, Willem Dafoe et Andy Lao.

Conte fantastique aux allures de légende millénaire, «La grande muraille» s’intéresse à William Garin (Matt Damon), un mercenaire, chef d’un groupe d’hommes à la recherche de la poudre à fusil et à canon, nouvelle arme particulièrement destructrice. Une nuit, Garin et Tovar (Pedro Pascal) deviennent les seuls survivants du groupe après l’attaque d’une créature redoutable.

Ils parviennent à la Grande Muraille, où ils sont faits prisonniers par un ordre mystérieux qui vit retranché dans une ville forteresse et qui défend le mur des assauts répétés de ladite créature grâce à de redoutables armes. C’est là que Garin et Tovar font la connaissance du général Shao (Zhang Hanyu), de son stratège Wang (Andy Lau) et de Lin Mae (Jing Tian) commandante d’un bataillon entièrement féminin.

Refaire l’Histoire

Cette version remaniée du passé de la Chine, on la doit à l’imagination fertile d’un trio composé de Max Brooks («World War Z»), Edward Zwick et Marshall Herskovitz («Le dernier Samouraï), qui ont pensé faire des motifs Taotie (sculptures en forme de masque d’animal, ornant des bronzes, des céramiques et des disques de jade datant de plus d’un millénaire) la représentation de monstres mythologiques goulus, se nourrissant incessamment d’humains.

Si Zhang Yimou, cinéaste chinois légendaire, a été immédiatement intéressé par cette production hollywoodienne, c’est, comme il l’a souligné parce qu’«il s’agit d’un long métrage sur l’histoire et la culture de la Chine, entièrement tourné dans le pays. Ce sont sans aucun doute les éléments culturels qui ont particulièrement résonné en moi. Oui, c’est un film de monstres, mais je pense que j’ai réussi à m’exprimer à travers ce genre. C’est une histoire fascinante qui comprend de l’émotion et des thèmes intéressants.»

«La Grande Muraille est citée dans notre hymne national, elle symbolise donc la même chose dans le cœur de tous les Chinois, c'est-à-dire notre peuple, notre pays et notre histoire. Nous l’utilisons également pour exprimer des concepts spirituels. Pour nous tous, en Chine, la Grande Muraille est le symbole de l’esprit national chinois. Elle représente nos traditions et notre âme.»

Avec son budget de 135 millions $ qui fait de «La grande muraille» le film le plus cher jamais tourné en Chine, les producteurs voulaient absolument offrir un long métrage capable de trouver un écho tant chez les Chinois que les Occidentaux. Une fois les grandes lignes de l’intrigue trouvées, le réalisateur a travaillé de concert avec les trois scénaristes Carlo Bernard, Doug Miro et Tony Gilroy, veillant à ajouter une perspective typiquement chinoise.

La rencontre entre Orient et Occident

«Au départ, je me suis demandé si la barrière de la langue allait poser des problèmes, a confié Matt Damon. Mais pas du tout, [Zhang Yimou] et moi avons fait suffisamment de films pour nous comprendre. Je recevais ses notes via un traducteur et elles étaient extrêmement précises et très claires.» Et chaque département technique a eu recours à un ou deux traducteurs afin de pouvoir converser et donner des directives aux acteurs ne parlant pas le mandarin.

Fait amusant, Andy Lau et Matt Damon ne s’étaient jamais rencontrés avant le tournage de «La grande muraille», mais ils avaient tous deux incarné le même personnage, le premier tenant le rôle d’un policier corrompu dans «Infernal Affairs» (2002) et le deuxième reprenant le même personnage dans «Agents troubles», la version américaine de 2006!

«J’ai fait remarquer à Matt qu’il était plus futé que moi parce qu’il avait été payé bien plus pour son film! Mais Matt m’a répondu que j’étais le plus intelligent parce qu’il meurt dans «Agents troubles» alors que mon personnage survit dans «Internal Affairs» et que j’ai pu ensuite tourner dans deux suites!», a raconté Andy Lau.

L’épopée du tournage

Pendant des mois, les équipes se sont affairées à recréer les décors historiques nécessaires au tournage. Ainsi, le long métrage n’a pas été tourné sur la Grande Muraille – monument inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO -, mais a reconstruit des portions entières du mur en Chine, telle cette tourelle de plus de 150 mètres de haut. Et, comme l’a indiqué John Myhre («Mémoires d’une geisha»), le chef décorateur, son équipe a utilisé pas moins de 200 000 briques pour recréer les extérieurs de la Grande Muraille!

La construction de ce faux mur – comme il n’existe plus de parties de la Grande Muraille datant du XIIe siècle, les décorateurs ont pris certaines libertés visuelles – a, de plus, été assortie d’ajouts technologiques de l’époque. «Nous avons vraiment utilisé des choses qui existaient à l’époque comme, par exemple, l’équipement hydraulique puisque les Chinois maîtrisaient ces connaissances», de préciser John Myhre.

L’un des plus grands plateaux a été sans contredit celui du Grand Hall, un décor de trois étages montrant l’intérieur de la Forteresse et entièrement alimenté grâce à un système de treuils hydrauliques. «Le plus souvent, il y avait environ 500 personnes, incluant les figurants, dans le Hall. Quant à la salle du trône, elle a été entièrement pensée par le directeur artistique chinois Wang Kuo, qui s’est plongé dans l’iconographie et l’architecture caractéristiques de la dynastie Shang. Et cela n’est rien à côté des plus de 20 000 accessoires fabriqués spécialement par la compagnie WETA pour l’ensemble de la production.

Un film de monstres ne serait rien sans les scènes de combat, soigneusement chorégraphiées. Avec plus de 5000 armes – elles aussi créées par WETA et en nombre supérieur à la trilogie du «Seigneur des anneaux» - à sa disposition, le réalisateur a fait appel à de nombreux entraîneurs et spécialistes, dont Lajos Kassai, un archer hongrois, qui a appris à Matt Damon certains secrets de ce sport, comme le fait de tenir ses flèches de réserve dans la même main que celle de l’arc.

Ainsi qu’a tenu à le souligner Matt Damon, «La grande muraille» est, pour lui, «un film fantastique historique. C’est très similaire à, par exemple, «Le trône de fer» dans lequel on a l’impression que l’action se déroule au Moyen-âge, même si on sait que les dragons n’existaient pas. De la même manière, notre film n’est pas exactement la Grande Muraille qui existe aujourd’hui.»

«La grande muraille» est à l’affiche depuis le 17 février.