Les ambulanciers de la Montérégie se joignent au mouvement de grève

Le mouvement de contestation provincial qui règne dans le secteur préhospitalier s’est étendu en Montérégie, samedi, alors que les ambulanciers et les répartiteurs médicaux d’urgence de la région ont déclenché une grève illimitée.

Ils rejoignent leurs collègues de Montréal, de Laval, de Québec, de Charlevoix et de l’Estrie, notamment, qui ont également choisi la grève pour faire pression sur le camp patronal. Ils souhaitent ainsi raviver les négociations pour le renouvellement de leurs conventions collectives, échues depuis le 31 mars 2015.

«Malheureusement, il semble actuellement que la grève soit le seul moyen pour nous faire entendre», a déclaré par voie de communiqué Gaétan Dutil, président du Syndicat des paramédics et du préhospitalier de la Montégérie (SPPM), affilié à la CSN.

«Les travaux sur les enjeux normatifs sont terminés avec la Corporation des services d’ambulance du Québec (CSAQ). Mais en ce qui a trait notamment aux salaires, à la bonification du régime de retraite ainsi qu’à la charge de travail et aux horaires de travail, nous n’avons même pas reçu d’offre formelle», a-t-il ajouté.

En avril 2016, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, s’était abruptement retiré des négociations et avait confié la résolution du conflit de travail aux diverses entreprises privées et coopératives du secteur. En l’absence de mandats du côté patronal, les acteurs impliqués n’ont pas pu faire progresser les pourparlers.

«M. Barrette est-il conscient de l’ampleur du désastre qu’il est en train de causer dans le secteur préhospitalier?» a demandé Annette Herbeuval, présidente du Conseil central (CSN) de la Montérégie.

«Cette grève aurait pu être évitée s’il avait pris ses responsabilités. Nous attendons un geste concret du ministère pour remettre ces négociations sur les rails. Les ambulanciers méritent une bien meilleure reconnaissance pour leur rôle indispensable», a conclu Mme Herbeuval.

Le SPPM regroupe plus de 550 ambulanciers et répartiteurs médicaux d’urgence sur le territoire de la Montérégie. Ils font partie des 3600 ambulanciers paramédicaux représentés par la CSN au Québec.