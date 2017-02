Les États-Unis font leurs adieux à Bao Bao

Le zoo national de l’institution Smithsonian à Washington fait ses adieux à Bao Bao. Le panda géant femelle de trois ans et demi s’envolera mardi pour Chengdu, en Chine, à bord d’un avion-cargo de FedEx conçu spécifiquement pour ce transport.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

Ce déménagement respecte une longue entente diplomatique entre les États-Unis et la Chine. Les deux pays travaillent ensemble depuis des dizaines d’années pour la protection de l’espèce.

«Nous planifions ce moment depuis qu’elle est née, a dit Marty Dearie, un gardien du zoo, au réseau américain CNN. Nous savions qu’elle irait en Chine à un moment ou à un autre. Nous l’avons entraînée et lui avons enseigné toutes les choses pour que son voyage se passe le mieux possible.»

Notamment, le panda a été transporté dans une caisse vitrée à quelques reprises au cours des dernières semaines.

Bao Bao voyagera à bord du «FedEx Panda Express». Son vol n’aura pas d’escale et elle sera accompagnée d’un gardien et d’un vétérinaire. À bord, le panda aura du bambou et des fruits à volonté.

En Chine, les scientifiques espèrent qu’elle pourra donner naissance une première fois dans deux ou trois ans.

Des activités sont prévues toute la fin de semaine pour permettre aux visiteurs de dire au revoir au panda. Il est également possible de suivre le tout via les différents comptes de médias sociaux du zoo. Par ailleurs, le mot-clic #byebyebaobao a été popularisé.

Le petit frère du panda, Bei Bei, ainsi que ses parents Mei Xiang et Tian Tian, demeureront dans ce parc zoologique. Pas moins de deux millions de personnes par année visitent le parc pour les observer.