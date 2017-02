L’idéalisme de Stéphane Brizé dans «Une vie»

Le cinéaste français qui nous a donné le très remarqué «La loi du marché» avec Vincent Lindon revient sur les écrans avec «Une vie».

Malgré un changement d’époque, ce drame, adapté d’un roman de Guy de Maupassant et mettant en vedette Judith Chemla, Jean-Pierre Darroussin et Yolande Moreau présente des similitudes indéniables avec son œuvre précédente comme l’a souligné le cinéaste lors de son passage à Montréal.

Entre la fin de l’écriture du scénario d’«Une vie» et le début du tournage, Stéphane Brizet a eu un an et demi qu’il a mis à profit pour faire «La loi du marché». Heureux hasard puisque, comme il l’a expliqué lors d’une entrevue réalisée il y a quelques semaines, «en travaillant sur le scénario d’«Une vie», jamais je n’aurais imaginé que j’allais faire «La loi du marché». Et quand j’ai fait «La loi du marché», je n’aurais jamais imaginé à quel point ce film allait être déterminant pour préciser la mise en scène d’«Une vie».»

«Une vie», du roman de Guy de Maupassant, est l’histoire de Jeanne (Judith Chemla), fille d’Adélaïde (Yolande Moreau) et de Simon-Jacques (Jean-Pierre Darroussin) Le Perthuis des Vauds, qui vient de sortir du couvent en cette année 1819. Elle épouse Julien Lamare (Swann Arlaud), un homme de prime abord charmeur, mais qui se révèle, après leur mariage, pingre et coureur de jupons. L’existence morne de Jeanne s’éclaire lors de la naissance de leur fils, Paul (jeune adulte, il est joué par Finnegan Oldfield), mais le garçon est vite envoyé en pension. Après la mort de son mari, puis de sa mère et enfin de son père, Jeanne se retrouve criblée de dettes faites par Paul.

Interpréter Maupassant

L’étape la plus complexe pour Stéphane Brizet a été de se «détacher de l’œuvre» de l’écrivain français du XIXe siècle. Jeanne, sous la plume du cinéaste et scénariste, «n’est pas fataliste», elle ne se résigne pas à son sort. De la même manière, Maupassant «présente Julien comme un pur cynique absolu, alors que moi, je ne l’ai pas envisagé comme ça. Il fait les mêmes choses, mais je ne l’envisage pas comme ça.»

«Je construis toujours les personnages à partir de leurs failles. Julien est quelqu’un qui a été déclassé socialement – son père a tout perdu au jeu – et qui doit retrouver une place. Le fait de retrouver une place sociale va, de mon point de vue, lui permettre d’être apaisé. Quand il rencontre Jeanne, elle a ce qu’il faut pour l’apaiser. Mais une fois qu’il l’a épousée, le rapport qu’elle a au monde ne l’intéresse pas.»

Jeanne, une idéaliste

Réécrite par Stéphane Brizet, la Jeanne de Maupassant s’avère être, à l’écran, une idéaliste. Marquée par la vie, usée par les épreuves, «Jeanne a quelque chose qu’elle ne lâche pas, comme un arrangement qu’elle ne souhaiterait pas faire. C’est une démarche faite en toute inconscience. Elle ne revendique pas, elle est comme ça, c’est son rapport au monde. Il n’y a de tragédie dans ce roman que parce que Jeanne s’accroche à cette idée de l’homme et du monde.»

«Si elle acceptait de se protéger, de voir l’homme tel qu’il est, elle trouverait une place plus apaisée, sa vie serait plus douce et ça, elle ne sait pas faire. C’est à la fois beau et tragique, l’un entraînant l’autre.»

Et le réalisateur de préciser: «Je ne vois pas du tout Jeanne comme une victime. Elle a décidé de s’accrocher à un idéal du monde – qui n’est que son monde à elle – et quand on n’a que notre monde face au grand monde, il se peut qu’on souffre.»

Revenant aux similitudes entre «La loi du marché» et «Une vie», Stéphane Brizet en tire aussi un parallèle avec l’actualité.

«Ce n’est pas un hasard si ces deux films ont été faits dans cette période-là, ils ont un lien malgré les différences d’époque et de personnages, de tournage, de milieu, etc. Il y a quelque chose de commun qui habite ces deux personnages. Ce sont des personnages qui sont habités par une haute idée de l’homme. Ce qu’ils vivent, à travers leur histoire, a à voir avec la fin des illusions.»

«En ce moment, nous avons une conscience très forte de vivre une période de fin d’illusions. C’est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant et très vertigineux, parce qu’on est obligé de regarder les choses en face et de s’engager dans quelque chose on n’a pas les codes. Quand on voit les déclarations de Trump, on est saisi! Il y a quelque chose du saisissement et de l’inquiétude; on ne va pas se raconter d’histoires. Nos sensations vont déterminer nos réactions, et il faut tenter qu’elles ne nous emmènent pas dans un monde violent alors que ça en prend le chemin.»

«Une vie» est présenté dans les salles du Québec dès le 24 février.