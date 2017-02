Marie-Mai publie un message pour sa fille

Marie-Mai a publié un premier message depuis la naissance de sa fille Gisèle mercredi dernier. Via ses différents comptes sur les médias sociaux samedi après-midi, elle a diffusé une photo d’elle enceinte enlacée par son conjoint David Laflèche.

«Peace on earth begins with birth. Une naissance digne du plus grand spectacle de notre vie. Gigi», a-t-elle écrit.

La chanteuse de 32 ans et sa famille se portaient très bien, selon les premières informations disponibles cette semaine. La date prévue de l'accouchement était le 2 février.