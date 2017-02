Marion Cotillard parle «québécois» et c'est très drôle!

Marion Cotillard imite l'accent québécois dans l'une des scènes du film «Rock'n Roll», sorti mercredi en France, et le résultat est assez comique.

La vedette du film «Alliés» prononce de nombreuses expressions familières de la belle province comme «tu t'es tu vu la face? Tu trouves ça poche mon affaire?»

Son mari Guillaume Canet, qui joue aussi son époux dans le film, ne comprend absolument rien à ce qu'elle raconte. D'ailleurs, l'extrait disponible sur YouTube est sous-titré pour que les Français comprennent le sens des expressions.

Le film est réalisé par Guillaume Canet et met justement en vedette le couple Canet-Cotillard. C'est l'histoire d'un acteur de 43 ans qui se sent complètement dépassé. En pleine crise de la quarantaine, il trouve sa vie monotone et décide de tout changer, en allant peut-être un peu trop loin.

Pour l'instant, aucune date de sortie pour «Rock'n Roll» n'a été prévue au Québec.