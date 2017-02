Ricky Martin a rencontré son fiancé sur les réseaux sociaux

Le chanteur s’est désormais ouvert sur les circonstances de leur rencontre, confessant qu’Instagram avait joué un grand rôle pour eux.

« J’ai rencontré mon fiancé sur Instagram, a-t-il confié à Andy Cohen dans Radio Andy SiriusXM. Je suis un collectionneur d’art, et c’est un artiste. Je zonais et j’ai vu cette superbe œuvre d’art. Je lui ai écrit. Et on a parlé (échangé des messages) pendant genre, six mois, sans que j’entende sa voix. On a parlé d’art, rien de sexy... Avant, il vivait à Londres. Je suis allé à Londres et je l’ai rencontré. »

Ricky Martin admet que voir Jwan Yosef a tout changé, et qu’ensuite, il était « foutu ». Leur relation a débuté début 2016, mais il savait déjà avant qu’il était « le bon ».

« C’est l’une de ces choses quand tu passes vraiment des moments super beaux, des moments magiques, des conversations magiques, et de belles expériences et tout ce temps, tu te dis : ‘’Peut-être que c’est là’’, a-t-il expliqué à People.com. Quand tu te lances et t’autorises à ressentir... (...) Je suis un romantique désespéré. »

Leur histoire d'amour n’est pas la seule grande joie de la vie de Ricky Martin. Le chanteur, qui a fait son coming-out en 2010, est le papa de deux jumeaux, Matteo et Valentino, nés d’une mère porteuse en 2008, et il tiendra également une résidence à Las Vegas à compter du mois d’avril.