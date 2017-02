Son voyage de rêve tourne au cauchemar

Une jeune Québécoise vit des moments difficiles à Hawaï.

Vanessa Fortin s'est fait voler son passeport, son argent et ses effets personnels il y a deux semaines. Elle déplore maintenant le peu d'aide qu’elle reçoit du gouvernement canadien dans ces circonstances.

La femme de 27 ans était partie le 10 décembre dernier pour un voyage de six mois, dont la première destination était Hawaï. Elle comptait par la suite se rendre en Australie.

Après les incidents, Vanessa Fortin, sans papier d’identité, est allée déclarer le vol à la police, avant de communiquer avec Passeport Canada.

Sa mère est alors invitée à remplir pour elle une nouvelle demande de passeport. Les autorités canadiennes refusent alors la demande sous prétexte que seule l’ambassade peut venir en aide à la jeune femme.

Le problème: aucune ambassade canadienne n’est installée à Hawaï. Vanessa Fortin doit donc se rendre au consulat australien, situé à Honolulu, sur une autre île, ce qui l’oblige à prendre un avion.

Après avoir subi une fouille à nu et un interrogatoire serré, c’est le retour à la case départ. Elle doit de nouveau se soumettre aux procédures initiales.

La mère de Vanessa déplore l’attitude et le manque de collaboration des instances canadiennes.

«Passeport Canada ne m’a pas dit: "on peut communiquer avec votre fille ou on peut lui émettre quelque chose de rapide"», dit Linda Paquet, la mère de Vanessa Fortin, qui se sent abandonnée. Son passeport est pourtant valide depuis 2016. «Au fond, ce qu’on nous dit c’est: débrouille-toi, take a kayak, comme le dit une célèbre chanteuse.»

Pour l’heure, Vanessa Fortin demeure plongée dans l’incertitude. Sa demande devra suivre son cours jusqu’à l’ambassade du Canada à San Francisco.

Quant à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, personne n’a voulu commenter ce cas spécifique, rapporte «Le Journal de Québec».