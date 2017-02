Suspendu pour avoir enseigné la fabrication de «crystal meth»

Un enseignant de Mississauga, en Ontario, a été suspendu avec solde, après que des parents se soient plaints à la direction de l’école secondaire Erin Mills de voir leur enfant préparer une scène de théâtre expliquant comment fabriquer et s’injecter du «crystal meth».

Delight Greenidge a eu la puce à l’oreille quand son fils de 13 ans lui a demandé comment mettre un garrot, selon ce qui a été rapporté par Global News.

La mère de famille a alors posé une série de questions à son fils pour finalement comprendre que lui et six compagnons de classe devaient faire un sketch démontrant comment fabriquer et prendre du méthamphétamine.

Pour les aider dans leur préparation, les élèves se sont vus remettre deux pages détaillées contenant des instructions sur la façon de faire.

En plus de la marche à suivre, Mme Greenidge a pu y voir l’équipement nécessaire, comme des aiguilles, une seringue et une cuillère. «Mon fils devait s’occuper de la portion de l’injection», a-t-elle déclare larme à l’œil.

Le Conseil scolaire du district de Peel a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les intentions de l’enseignant, qui est très apprécié des étudiants.

«Certes, nous partageons les mêmes préoccupations que les parents, mais je ne peux pas spéculer sur ce que l’enseignant avait l’intention de démontrer», a mentionné Carla Pereira, porte-parole du Conseil.

Les sanctions pourraient aller jusqu’au congédiement.