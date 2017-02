Tous les chapeaux d’Emmanuel Bilodeau

Trois ans après avoir fait le saut en humour, Emmanuel Bilodeau donnera le dernier spectacle de sa tournée «One Manu Show» en mai. Il promet toutefois que l’aventure n’est pas terminée pour autant.

Entrevue avec le comédien devenu humoriste!

Emmanuel, que retiens-tu de ce virage en humour?

J’ai appris un nouveau métier, un métier que je n’assumais pas du tout au départ. Mais maintenant, après plus de 200 spectacles, je suis à l’aise dans mes bottines. Pour les dernières représentations, j’ai eu envie de retourner dans des petites salles, pour avoir un contact intime avec le public, et j’adore ça.

En quoi es-tu différent sur scène, trois ans plus tard?

J’ai compris beaucoup de choses. Au début, j’étais un moulin à paroles, je prenais à peine le temps de respirer. Aujourd’hui, je suis plus détendu. J’ai réussi à trouver un bel équilibre dans tout ça. Le stress est tombé et je suis beaucoup plus heureux sur scène.

As-tu eu le syndrome de l’imposteur lorsque tu as commencé?

Oui, c’est certain. Mais en même temps on est tous un peu imposteurs, on apprend toujours une nouvelle chose. J’ai décidé de ne pas entretenir ça, parce que la vie est trop courte. Il faut faire les choses avec coeur, voilà tout. J’ai eu un bel accueil des humoristes et jamais je n’ai senti que je prenais la place de quelqu’un.

À quel âge cette envie de faire rire est-elle apparue chez toi?

Je devais avoir sept ans. J’ai grandi dans une famille de 11 frères et soeurs; j’avais donc un public nombreux et j’aimais le faire rire. C’était en moi, mais je n’avais jamais pensé à l’exploiter. Lorsque j’ai tenu le rôle de porte-parole pour les Rendez-vous du cinéma québécois en 2010, j’ai eu à faire quelques blagues sur scène, et il y a eu un déclic.

Te sens-tu plus humoriste que comédien?

En ce moment, l’humoriste prend plus de place, mais le comédien n’est pas bien loin. Je me suis rendu compte que je portais plusieurs chapeaux: je suis avocat, journaliste, comédien et humoriste. J’ai aussi un petit côté politicien que je ne serais pas surpris de mettre en pratique un jour!

Quels seront tes projets après la tournée?

J’écris une conférence et je prends déjà des notes pour un prochain spectacle, mais je n’ai pas d’échéancier ni de plan de match. Je vais prendre mon temps. Je suis aussi plus à la maison, car ma blonde est très occupée. C’est à mon tour d’être auprès des enfants, de faire le souper, les tâches ménagères. Je suis également porte-parole de la 19e édition des Rendez-vous de la francophonie, qui se tiendra du 2 au 22 mars.



Info: emmanuelbilodeau.com et rvf.ca