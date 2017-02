Un passager piétonnier pour les accros du cellulaire

Une entreprise néerlandaise a installé un passage piétonnier destiné aux marcheurs trop concentrés sur leur téléphone cellulaire.

HIG Traffic Systemes a en effet placé des D.E.L. au sol qui changent de couleur pour prévenir les accros du mobile de la ville de Bodegravent aux Pays-Bas.

Dans une vidéo mise en ligne par un internaute sur Facebook, on peut voir le système fonctionner en pleine nuit.

La lumière rouge est bien visible et indique aux piétons qu’ils ne peuvent pas traverser.

La D.E.L. passe au vert quand tout est sécuritaire.

Les marcheurs n’ont donc plus à lever les yeux pour vérifier s’ils peuvent franchir la rue.

« Les réseaux sociaux, les jeux, Whatsapp et la musique sont des distractions majeures dans le trafic. On ne peut peut-être pas changer cela, mais on peut anticiper les problèmes», a fait savoir un dirigeant de HIG, Kees Oskam au site Dutch News.

L’Association pour la sécurité routière des Pays-Bas s’est dite préoccupée par ce genre d’installation.

«Nous ne voulons pas que les gens se servent de leur téléphone lorsqu’ils sont dans le trafic, même en marchant. Les piétons doivent toujours regarder autour d’eux », a dit le porte-parole de l’association, Jose de Jong.