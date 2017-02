Une nouvelle maison pour accueillir les jeunes en difficulté

Dans environ deux semaines, une douzaine de jeunes en difficulté d'hébergement auront une toute nouvelle maison pour les accueillir sur le terrain du collège Champigny, à Québec.

Ce projet, piloté par les Oeuvres Jean Lafrance, offre aux jeunes garçons le support nécessaire afin de les aider à devenir des citoyens autonomes et responsables.

«Ils sont impatients, ils ont hâte de déménager», dit Jasmin Gilbert, chargé de projet chez Les Oeuvres Jean Lafrance.

La construction avance rondement et les travailleurs sont maintenant dans leur dernier droit.

D’ailleurs, samedi, une soixantaine de bénévoles sont venus prêter main-forte pour ce blitz de travaux.

«Chaque jeune a choisi son mobilier, alors vous ne retrouverez pas le même mobilier dans chacune des chambres», ajoute M. Gilbert.

Le projet est évalué à un peu plus de deux millions de dollars.

«C’est un gros projet, on a besoin encore de beaucoup de sous, soutient le chargé de projet. On a déjà une belle levée de faite, en produits, services et argent.»